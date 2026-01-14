استبعاد مدير مدرسة بالقليوبية بسبب تسريب حل الامتحان لـ طالبة

18 حجم الخط

قرر الصياد الزهوي مدير إدارة طوخ التعليمية استبعاد مدير مدرسة لحين انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بإرسال اجابات امتحان الصف الثاني الإعدادي لطالبة بمدرسة أخرى في نطاق الإدارة.

بسبب تسريب حل الامتحان لطالبة.. استبعاد مدير مدرسة بالقليوبية

جاء ذلك بناء على تعليمات مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بالتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية تنطلق غدًا الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 بمحافظة القليوبية، وذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويؤدي الامتحانات 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في أول أيام الامتحانات مادتي التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تليها التربية الفنية لمدة ساعتين، إلى جانب امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.

ويُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.

