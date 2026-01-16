مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت منطقة عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادث سير مروع، أسفر عن مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس، أثناء نزولها منه أمام أحد المطاعم بالمنطقة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال متأثرة بإصابتها، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس في حادث مروع بالقليوبية

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ، يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة لسيدة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء نزول السيدة من الأتوبيس اختل توازنها، ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلاته، ولقيت مصرعها في الحال.

نقل الجثة لمستشفى ناصر العام

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

