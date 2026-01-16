الجمعة 16 يناير 2026
محافظات

مصرع 4 أشقاء في تسرب غاز ببنها

 لقي أربعة أشقاء مصرعهم إثر تسرب غاز داخل منزل الأسرة بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، ما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا  عن وجود حالات وفاة داخل أحد المنازل بقرية ميت عاصم مركز بنها.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبين وفاة أربعة أشقاء نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتقال النيابة العامة لحادث وفاة٤أشقاء في تسرب غاز ببنها 


وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، كما جرى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من عدم وجود خطر على المنازل المجاورة، خاصة في ظل الاشتباه بتسرب غاز من مصدر داخل المسكن.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية  التي تولت التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية بمركز بنها  تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب غاز، مع استمرار فحص الموقع لمعرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوعه، وسط مطالبات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل، حفاظًا على أرواح المواطنين.

