الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد بعامود إنارة على طريق بنها - كفر شكر

اصطدام سيارة نقل
اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد بطريق بنها كفر شكر، فيتو
18 حجم الخط

شهد طريق بنها - كفر شكر بنطاق مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد، بعامود إنارة على الطريق بمنطقة عزبة أبو فرج، ما تسبب في كسره، وعلى الفور انتقل فريق من كهرباء مدينة بنها لمكان العمود، وتم العمل على صيانة واستعدال العامود حفاظا على أعمال الإنارة بالمنطقة.

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تعليم القليوبية تحقق في زعم جروبات الغش تداول امتحان الدين لطلاب الشهادة الإعدادية

اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد بعامود إنارة على طريق بنها كفر شكر 

وكشف وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها بالقليوبية، أنه ورد لغرفة الازمات بالمجلس شكوى تفيد باصطدام سيارة نقل مُحمَّلة بحديد بعمود إنارة بالطريق الزراعي، بجوار كوبري المشاة بمنطقة عزبة أبو فرج، تم على الفور الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينته، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وبناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وتابع رئيس مدينة بنها، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع تأمين الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية محافظة القليوبية بنها

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تعليم القليوبية تحقق في زعم جروبات الغش تداول امتحان الدين لطلاب الشهادة الإعدادية

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يناقش استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة
ads

الأكثر قراءة

التأمين الصحي يجري فحصا طبيا شاملا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور (صور)

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

الموعد والتذاكر والحجز، كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

تفاصيل الأقساط التأمينية الجديدة للأطباء والصيادلة والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

فوائد الثوم في محاربة السرطان والوقاية منه

وزير قطاع الأعمال: إيرادات القابضة المعدنية تتجاوز 28 مليار جنيه خلال 5 أشهر

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية