18 حجم الخط

شهد طريق بنها - كفر شكر بنطاق مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد، بعامود إنارة على الطريق بمنطقة عزبة أبو فرج، ما تسبب في كسره، وعلى الفور انتقل فريق من كهرباء مدينة بنها لمكان العمود، وتم العمل على صيانة واستعدال العامود حفاظا على أعمال الإنارة بالمنطقة.

اصطدام سيارة نقل محملة بالحديد بعامود إنارة على طريق بنها كفر شكر

وكشف وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها بالقليوبية، أنه ورد لغرفة الازمات بالمجلس شكوى تفيد باصطدام سيارة نقل مُحمَّلة بحديد بعمود إنارة بالطريق الزراعي، بجوار كوبري المشاة بمنطقة عزبة أبو فرج، تم على الفور الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينته، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وبناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وتابع رئيس مدينة بنها، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع تأمين الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.