تدريب طلاب جامعة بنها على تقنيات الزراعة الحديثة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور طه عاشور، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية موسعة داخل الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية، والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة قام الدكتور طه عاشور بتفقد الصوب الزراعية والتي تنتج خضروات مختلفة، كما تفقد المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءتها لزيادة الإنتاج في إطار حرص الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة صوبة الهيدروبونيك الموجودة بالكلية والتي تعمل على تدريب الطلاب وتعليمهم تقنيات الزراعة الحديثة ، ليكونوا أكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور طه عاشور على أهمية التوسع فى الإنتاج واستغلال المساحات الموجودة بالكلية على أكمل وجه وذلك في إطار سعي الجامعة لخدمة المجتمع والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية عن مثيلاتها في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.