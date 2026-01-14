الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تدريب طلاب جامعة بنها على تقنيات الزراعة الحديثة

نائب رئيس جامعة بنها،
نائب رئيس جامعة بنها، فيتو
18 حجم الخط

أجرى الدكتور طه عاشور، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية موسعة داخل الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية، والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

txt

وحيد قرقر رئيسًا للجنة النقل بمجلس النواب

txt

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

وخلال الجولة قام الدكتور طه عاشور بتفقد الصوب الزراعية والتي تنتج خضروات مختلفة، كما تفقد المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءتها لزيادة الإنتاج في إطار حرص الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها.


كما تفقد نائب رئيس الجامعة صوبة الهيدروبونيك الموجودة بالكلية والتي تعمل على تدريب الطلاب وتعليمهم تقنيات الزراعة الحديثة، ليكونوا أكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور طه عاشور على أهمية التوسع فى الإنتاج واستغلال المساحات الموجودة بالكلية على أكمل وجه وذلك في إطار سعي الجامعة لخدمة المجتمع والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية عن مثيلاتها في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذكاء الاصطناعي جامعة بنها رئيس جامعة الأزهر رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها

مواد متعلقة

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات الدراسية بالسلام

وحيد قرقر رئيسًا للجنة النقل بمجلس النواب

طارق رضوان رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والهضيبي ومطر وكيلين

إيران تدين القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء طهران الاقتصاديين
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية