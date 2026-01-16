الجمعة 16 يناير 2026
تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى طوخ المركزي غدا بعد الانتهاء من تطويرها

في إطار المتابعة المستمرة والاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي، قام الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بجولة تفقدية داخل مستشفى طوخ المركزي، للاطمئنان على آخر المستجدات ومتابعة جاهزية المستشفى، حيث من المقرر تشغيل العيادات الخارجية غدًا السبت كمرحلة أولى من التشغيل.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير أمن القليوبية يشهدون احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابة الصيادلة ومؤسسة القادة لبحث سبل بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والدكتورة فيفيان هنري مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة عزة صابري مدير إدارة طوخ الصحية، ونشوى يحيى مدير إدارة التموين الطبي بمديرية الصحة.

وخلال الجولة، جرى التأكيد على الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة داخل مستشفى طوخ المركزي، حيث تم إضافة 13 عيادة جديدة ضمن خطة التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم وتجهيز عدد من الخدمات الحيوية، شملت الأشعة العادية، الأشعة التلفزيونية، الأشعة المقطعية، المعمل، ووحدة غسيل الكلى.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تشغيل المستشفى يأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة لأهالي مركز ومدينة طوخ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة الصحة والسكان، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية بمحافظة القليوبية.

كان  المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية تفقد في جولة  ميدانية  المراحل النهائية من أعمال التشطيبات والفرش الطبي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح الصرح الطبي تجريبيًا غدا  السبت، حيث تفقد أروقة المستشفى بالكامل للوقوف على اللمسات الأخيرة، مؤكدًا على الجاهزية التامة لاستقبال المرضى وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.

