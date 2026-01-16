الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أكثر من 78 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم غدا

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

يؤدي طلاب  الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، امتحان الفصل الدراسي الأول غدا السبت، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 78343 طالبا بالشهادة الإعدادية أمام 280 لجنة على مستوى المحافظة (الشهادة الإعدادية عام  275 لجنة وإجمالي عدد الطلاب 77684 - الشهادة الإعدادية المهنية، لجنتين، وإجمالي عدد الطلاب 244 طالب - والشهادة الإعدادية للتربية الخاصة  3 لجان، وعدد الطلاب 45 طالب - وعدد الطلاب المنازل 370 طالب وطالبة).

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الأسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة إبلاغ مدير الادارة باي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

رسائل قوية من السيسي لـ كبير مستشاري ترامب والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ووزير التعليم الياباني

لجنة تقييم المعاهد الخاصة تبحث تطوير التعليم التجاري وتوحيد معايير التقييم

كما يتأكد المراقب الاول من وجود كل  السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاعدادية بمحافظة الفيوم الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات الشهاده الاعداديه شهادة الاعدادية معايير التقييم محافظة الفيوم

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لطالب مزق جسد زميله في دار السلام بسبب فتاة

وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بآليات مشددة لسلامة الطلاب بالمدارس الدولية.. تحديث أنظمة كاميرات المراقبة.. والمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات

وزير التعليم يلزم المدارس الدولية بتغطية كاملة بكاميرات المراقبة

وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بآليات مشددة لسلامة الطلاب بالمدارس الدولية

الإحصاء: 2.6٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي خلال 2024/ 2025

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة دهس طالب الإسماعيلية

السر في كاميرات المراقبة، تحرك جديد ضد ١١ طالبا تشاجروا بسبب فتاة بالتجمع

ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

أسماء الأشقاء ضحايا تسريب غاز ببنها

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

جنوب أفريقيا وبوتسوانا تدرسان الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2028

البابا تواضروس يخضع لعملية جراحية ناجحة في النمسا

الأهلي يستقر على فسخ تعاقده مع مدافع الفريق بعد انتهاء إعارته

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

من هو علي شعث رئيس لجنة إدارة قطاع غزة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية