الإحصاء: 2.6٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي خلال 2024/ 2025

رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عددا من المؤشرات بشأن العملية التعليمية، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب.

وحاءت المؤشرات كالتالي:

التعليم العالي

بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 39.5 % من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18- 22 سنة) للعام الدراسي (2024/2025).



بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 4 مليون طالب خلال العام الدراسي (2024/2025) مقابل 3.8 مليون طالب خلال العام الدراسي ( 2023/ 2024) بزيادة بلغت 231 ألف طالب وبنسبة زيادة 2,6 ٪.

كما بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 59.2٪، والجامعات التكنولوجية 0.9% وبالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية 12.4٪، والمعاهد العليا الخاصة 21.1 ٪، والأكاديميـات 1.2٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.2٪ من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2024/2025).

الجامعات الحكومية والازهر

بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.4 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية بجامعة الاسكندرية بنسبـــة 8٬2٪ بعـدد 193.6 الف طالب من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، وبلغ عدد الطلاب بجامــــــعة الأزهر 323 ألف طالب بنسبة 7,13٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي (2024/2025).



الجامعات التكنولوجية

بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية 35.9 الف طالب وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر الدولية بنسبة 21.1% بعدد 7.6 ألف طالـب من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية، يليها جامعة برج العرب بعدد 6.4 ألف طالب بنسبـــة 17.9% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي (2024/2025).

الجامعات الخاصة والأهلية

بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية 496.3 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بنسبة 8٬2٪ بعدد 40.9 ألف طالـب من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 9,29 ألف طالب بنسبـة 6٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي (2024/2025).



المعاهد العليا الخاصة

وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 841.7 ألف طالب خلال العام الدراسي (2024/2025) مقابل 775.7 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي ( 2023/ 2024) بزيــادة بــلغت 66 ألف طالب وبنسبة زيادة 8.5٪.

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة):



بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 8,207 ألف طالب خلال العام الدراسي (2024/2025) مـقابل 199,6ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي ( 2023/ 2024) بزيــادة بــلغت

8.2 ألف طالب وبنسبة زيادة 4,1٪.



بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96٬2٪، في حين بلغت النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3٬8 ٪، خلال العام الدراسي (2024/2025) من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.



التعليم قبل الجامعي (العام - الأزهري)

بلغ إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي 28.9 مليون طالب عام (2025/2024) (25,8مليون طالب بالتعليم العام، 3.1 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 28.5 مليون طالب عام ( 2024/2023)(25.7 مليون طالب بالتعليم العام، 2.9 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلغت نسبتها 1.5%.



ما قبل الابتدائي (العام - الأزهري)

بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 1.478 مليون طالب عام (2025/2024) (1,3مليون طالب بالتعليم العام، 216.8 ألف طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة طفيفة عن العام السابق بلــغت 228 طالب.

الابتدائي (العام - الأزهري):



بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 15.1 مليون طالب عام (2025/2024) (13.4 مليون طالب بالتعليم العام، 1.7 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 15.2 مليون طالب عام (2023/2024( (13.6 مليون طالب بالتعليم العام، 1.6 مليون طالب بالتعليم الأزهري).

بلغ إجمالي طلاب التعليم المجتمعي 125.2ألف طالب عام (2025/2024)، مقابل142.4ألف طالب عام 2024/2023))



الاعدادي (العام - الأزهري)

بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 7.1 مليون طالب عام (2025/2024) (6.5ملـيون طالب بالتعليم العام، 623.1 ألف طالب بالتعليــم الأزهري) مقابل 6.7 مليون طالب عام ( 2023/ 2024)(منهم 6.1 ملـيون طالب بالتعليم العام، 570.7 الف طالب بالتعليــم الأزهري) بزيادة بلــغت 409.6 ألف طالب وبنسبة زيادة 6 ٪.

الثانوي (العام - الأزهري):

بلــغ إجمالي الطلاب بالتعليم الثـانوي 2.9 مليون طالب (2.4مليون طالب بالتعليم العــام، 488.9 ألف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي (2025/2024)، مقــابــل 2.7مليون طــــالب (2.2 مليون طالب بالتعليم العام، 439.9 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي ( 2023/ 2024) بزيادة بلــغت 245.7ألف طالب وبنسبة زيادة 9.2%.

الثانوي الفني:

بلغ إجمالي الطـلاب بالتعليم الثانوي الفني 2.1 مليون طـالب خلال العام الدراسي (2024/2025)، مقـابل 2.2 مليون طالب خــلال العـــام الــــدراسي ( 2023/ 2024).

بلغ نسبة الطلاب بالتعليم الصناعى 48 ٪، وبالتـعليم التجاري العام والتجاري الفندقي 41.5٪، وبالتعليم الزراعي 10.5٪ خلال العام الدراسي (2024/2025) من إجمالي الطلاب بالتعليم الفني.



التربية الخاصة:

بلغ إجمالي طلاب التربية الخاصة 49.1 ألف طالب عام (2024/2025)، مقابل 47.0 ألف طالب عام ( 2023/ 2024) بزيادة بلغت 2123 طالب وبنسبة زيادة 4.5%.

القراءات:

بلغ إجمالي طلاب القراءات 30.0 ألف طالب عام (2024/2025)، مقابل 24.7 ألف طالب عام ( 2023/ 2024) بزيادة بلغت 5.3ألف طالب وبنسبة زيادة 21.6%.

المؤشرات الإحصائية العالمية:

بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالي بالعالم 44٪، وبالعالم العربي 35%، وبالاتحاد الأوربي 79٪.

(البنك الدولي - 2024).

اليوم العالمي للطلاب

وأعلن الاتحاد العالمي للطلاب يــوم 17 نوفمبر يومًا عالميًا يحتفل به الطلاب سنويًا في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليدًا لذكرى أحداث عام 1939 في براغ حيث قام الجيش النازى بإحتلال الجامعات التشيكية وقمع مظاهرة طلابية أدت إلى مقتل طلاب وإعتقال أخرين وتم تصفيتهم.

