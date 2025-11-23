وزير التعليم يلزم المدارس الدولية بتغطية كاملة بكاميرات المراقبة

الإثنين 24 نوفمبر 2025
أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مشددة ضمن الكتاب الدوري رقم (19)، تقضي بإلزام المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة داخل المدارس، والتأكد من تغطية جميع المساحات داخل نطاق المدرسة، بما في ذلك الفصول والممرات والساحات والأدوار دون أي استثناء.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز أمن وسلامة الطلاب، باعتبار كاميرات المراقبة إحدى الأدوات الرئيسية لرصد أي ممارسات أو وقائع قد تهدد بيئة التعليم أو تعرّض الطلاب لأي مخاطر.

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة تكليف أكثر من موظف بمتابعة كاميرات المراقبة على مدار اليوم الدراسي وحتى خروج آخر طالب، مع الإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفات يتم رصدها، لضمان سرعة التعامل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أوضحت الوزارة أن تحديث منظومة المراقبة يعد شرطًا أساسيًا من شروط الالتزام بالضوابط الأمنية داخل المدارس الدولية، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذا التكليف من خلال لجان دورية تشكلها الوزارة، على أن تتعرض المدارس المخالفة لإجراءات قد تصل إلى الإخضاع للإشراف المالي والإداري، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الهادفة إلى رفع مستوى الحماية داخل المدارس الخاصة والدولية، وتعزيز منظومة الأمان، وتوفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة للطلاب.
 

