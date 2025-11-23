وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بآليات مشددة لسلامة الطلاب بالمدارس الدولية.. تحديث أنظمة كاميرات المراقبة.. والمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات

18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (19) بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة أبنائها الطلاب.

تحديث أنظمة كاميرات المراقبة داخل المدارس وتغطية جميع المساحات والفصول دون استثناء

وتضمنت التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم إلزام المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة وفصولها دون استثناء.. كما نص الكتاب الدوري على تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات

وشدد الكتاب الدوري على إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم، إداري، مشرف، سائق، خدمات معاونة، إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل بها، مؤكدًا أنه لا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

كما تضمن إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين، على أن تشمل التوعية الأطفال والمعلمين والأخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور.

وفي سياق متصل، دعا الكتاب الدوري إلى إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

كما نص على منع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وعدم تواجدهم قبل الساعة الخامسة مساءً وفي أيام العطلات الرسمية فقط، ومنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.

منع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة

وتضمنت التعليمات أيضًا منع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية، وألزم جميع المدارس بتواجد (2) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل. ومنح الكتاب الدوري مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفقًا معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية، واعتماد جميع عقود العاملين الأجانب وتصريح العمل الخاص بهم، مع مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة 1:6.

منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة

كما أكد الكتاب الدوري على منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ومنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب، وحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في معلمة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

وشدد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، والتأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

ونبهت الوزارة مشددة على كافة الجهات المعنية والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات.

وأكدت أنه سيتم توقيع عقوبة إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة، وتطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420) و(422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، في حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.

ملخص قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن سلامة الطلاب بالمدارس الدولية

تحديث أنظمة كاميرات المراقبة داخل المدارس وتغطية جميع المساحات والفصول دون استثناء.

تكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بشكل دوري لجميع العاملين، وعدم الترخيص أو التجديد دون إثبات ذلك.

إدراج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة التدريب بالمدارس طوال العام لجميع الفئات.

تنفيذ حملات وأنشطة داخل المدارس لتوعية الطلاب بالمخاطر والمساحة الشخصية بمشاركة مجالس الأمناء.

منع تواجد أفراد الصيانة أثناء اليوم الدراسي، ووجودهم فقط بعد الخامسة مساءً وفي العطلات الرسمية.

منع تواجد أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى خروج آخر طالب.

منع تحرك أي أتوبيس دون وجود مشرفة معتمدة من المدرسة بعقد موثق لدى الإدارة التعليمية.

تواجد عدد 2 عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلاب والمغادرة بعد الانصراف بساعة.

منح مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالإدارات التعليمية وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لهم.

اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.

مراعاة نسبة إشراف لا تقل عن 1 مشرف لكل 6 طلاب.

منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

عدم مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

منع تواجد أي طفل في رياض الأطفال أو الابتدائي دون إشراف دائم من المدرسة أو مشرفة الأتوبيس.

تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء إلى المدرسة.

وجود إشراف دائم في طرقات المدرسة وعلى تحركات الطلاب.

متابعة دورية من لجان الوزارة لتنفيذ الآليات ورصد المخالفات.

توقيع عقوبات على المدارس المخالفة تصل إلى الإخضاع للإشراف المالي والإداري، وتطبيق العقوبات الواردة بالقرارين 420 و422 لسنة 2014 في حالات الإهمال أو التقصير.

