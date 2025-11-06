حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة دهس طالب الإسماعيلية

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مصرع طفل أسفل عجلات الأتوبيس داخل المجمع التعليمي بالمحافظة، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد أسباب وقوعه.

تفاصيل الحادث

وكان الطفل المتوفى ويدعى إياد فؤاد قد لقي مصرعه أمس داخل المجمع التعليمي، إثر دهسه أسفل عجلات أتوبيس أثناء تحركه داخل ساحة المجمع، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى جامعة قناة السويس، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المكان لمنع التكدس، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السائق وسؤاله حول تفاصيل الحادث وملابساته، فيما تمت معاينة موقع الواقعة وإجراء المعاينات التصويرية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين طلاب وأولياء أمور المجمع التعليمي، الذين طالبوا اللواء أركان أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى التي يشهدها دخول وخروج الأتوبيسات داخل المجمع، مؤكدين أن السرعة الزائدة وعدم التنظيم يمثلان خطرًا يوميًا على حياة الطلاب والمدرسين والعاملين.

كما ناشد أولياء الأمور محافظ الإسماعيلية بضرورة وضع ضوابط صارمة لتنظيم حركة الأتوبيسات داخل المجمع، وتعيين أفراد أمن للإشراف على حركة السير أثناء دخول وخروج الطلاب، حفاظًا على سلامة أبنائهم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تزهق أرواح الأبرياء.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لإصدار قراراتها النهائية عقب ورود التحريات الفنية وتقارير المعمل الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية بشكل دقيق.

