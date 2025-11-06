الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة دهس طالب الإسماعيلية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مصرع طفل أسفل عجلات الأتوبيس داخل المجمع التعليمي بالمحافظة، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد أسباب وقوعه.

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعية وزيارات منزلية للرائدات الريفيات

بيطري الإسماعيلية ينظم قوافل مجانية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا (صور)

تفاصيل الحادث

وكان الطفل المتوفى ويدعى إياد فؤاد قد لقي مصرعه أمس داخل المجمع التعليمي، إثر دهسه أسفل عجلات أتوبيس أثناء تحركه داخل ساحة المجمع، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى جامعة قناة السويس، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المكان لمنع التكدس، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السائق وسؤاله حول تفاصيل الحادث وملابساته، فيما تمت معاينة موقع الواقعة وإجراء المعاينات التصويرية اللازمة. 

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين طلاب وأولياء أمور المجمع التعليمي، الذين طالبوا اللواء أركان أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى التي يشهدها دخول وخروج الأتوبيسات داخل المجمع، مؤكدين أن السرعة الزائدة وعدم التنظيم يمثلان خطرًا يوميًا على حياة الطلاب والمدرسين والعاملين. 

كما ناشد أولياء الأمور محافظ الإسماعيلية بضرورة وضع ضوابط صارمة لتنظيم حركة الأتوبيسات داخل المجمع، وتعيين أفراد أمن للإشراف على حركة السير أثناء دخول وخروج الطلاب، حفاظًا على سلامة أبنائهم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تزهق أرواح الأبرياء. 

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لإصدار قراراتها النهائية عقب ورود التحريات الفنية وتقارير المعمل الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية بشكل دقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الطفل المتوفى أمن الإسماعيلية تحريات المباحث تفريغ كاميرات المراقبة التحقيقات

مواد متعلقة

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعية وزيارات منزلية للرائدات الريفيات

بيطري الإسماعيلية ينظم قوافل مجانية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا (صور)

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تجديد حبس الطفل المتهم بقتل زميله في المدرسة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية