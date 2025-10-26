السر في كاميرات المراقبة، تحرك جديد ضد ١١ طالبا تشاجروا بسبب فتاة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة 11 طالبًا في منطقة التجمع الخامس بعد نشوب مشاجرة بينهم داخل أحد الكمبوندات بسبب فتاة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

مشاجرة دامية بين الطلاب بسبب فتاة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من طلاب المدارس الخاصة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الموقف وضبط جميع المتورطين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.