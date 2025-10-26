الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السر في كاميرات المراقبة، تحرك جديد ضد ١١ طالبا تشاجروا بسبب فتاة بالتجمع

حجز متهمين
حجز متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة  11 طالبًا في منطقة التجمع الخامس بعد نشوب مشاجرة بينهم داخل أحد الكمبوندات بسبب فتاة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

مشاجرة دامية بين الطلاب بسبب فتاة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من طلاب المدارس الخاصة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الموقف وضبط جميع المتورطين.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

