إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات مكثفة في خامس أيام المرحلة الأولى من الموجة 28 لـ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة .

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٦ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة قيراطًا و١٦ سهمًا، بالإضافة إلى إزالة تعديات بالبناء المخالف بمساحة ٣١ مترًا، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

إزالة 4 حالات زراعية وحالتي ولاية هيئة السكة الحديد

أسفرت هذه الحملات عن إزالة حالتَي تعدٍ على أراضي أملاك الدولة (ولاية هيئة السكك الحديدية) على مساحة ٣١ مترًا بمركز فاقوس، وأيضا تمت إزالة ٤ حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية مملوكة للأهالي على مساحة قيراط و١٦ سهمًا بمركزي بلبيس وأبو حماد.

تنفيد حملات يومية لإزالة التعديات

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

فرض هيبة القانون وتقنين أوضاع المتعدين

هذا ويؤكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

