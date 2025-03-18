طريقة عمل بيكاتا لحم بالمشروم، مميزة على الإفطار

طريقة عمل بيكاتا لحم بالمشروم، البيكاتا من الاكلات الفاخرة التى لها عشاق كثيرون وتقدم باللحم الأحمر او الدجاج مع الكريمة والمشروم.

وطريقة عمل بيكاتا لحم بالمشروم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من تناولها فى المطاعم بأسعار عالية تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل، وفى شهر رمضان المبارك تعتبر مميزة ولذيذة على الإفطار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل بيكاتا لحم بالمشروم.

مكونات عمل بيكاتا لحم:-

½ كيلو لحم بقري (شرائح رقيقة)

1 كوب مشروم طازج مقطع شرائح

1 كوب كريمة طبخ

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 كوب مرق لحم

2 ملعقة كبيرة دقيق

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة عمل بيكاتا لحم المشروم:-

تتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود والبابريكا.

يغلق اللحم بطبقة خفيفة من الدقيق من الجانبين.

في مقلاة كبيرة، يسخن زيت الزيتون مع الزبدة على نار متوسطة.

تحمر شرائح اللحم لمدة 2-3 دقائق لكل جانب حتى تكتسب لونا ذهبيا، ثم ترفع وتوضع جانبا.

في نفس المقلاة، يضاف الثوم المفروم ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون.

يضاف المشروم ويقلب حتى يذبل قليلا.

يضاف مرق اللحم ويترك ليغلي لمدة 3 دقائق.

تضاف كريمة الطبخ مع التحريك المستمر حتى تتكاثف الصلصة.

عصير الليمون ويقلب جيدًا.

تعاد شرائح اللحم إلى المقلاة وتترك على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى تشبع النكهات.

تزين البيكاتا بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة مع الأرز الأبيض أو المكرونة.

بيكاتا لحم بالمشروم

ولعمل اللحمة بالبصل:-

مكونات اللحمة بالبصل:-

نصف كيلو لحم أحمر مقطع مكعبات متوسطة

نصف كيلو بصل مقطع شرائح

ربع كيلو فلفل رومى أو حار حسب الرغبة

ملح

فلفل أسود

ورق لورا

رشة قرفة

2 فص حبهان

2 مسمار قرنفل

رشة روز مارى

رشة جوز الطيب

ملعقة كبيرة زبد

طريقة عمل اللحمة بالبصل:-

- نحضر حلة على النار، ونضع بها اللحم، ونشوحه حتى يتغير لونه، وماؤه يجف.

- ثم نضيف الزبد ونقلب جيدا.

- بعدها نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل.

- ثم نضيف الفلفل بعد تقطيعه، ونقلب جيدا.

- ثم نضيف الماء بحيث يغطى اللحم، ونترك الخليط يغلى.

- ثم ننزع الريم كلما ظهر حتى يختفى تماما.

- بعدها نضيف جميع التوابل المذكورة ونترك اللحم يغلى مرة أخرى.

- ثم نغطى الحلة ونهدئ النار، ونترك اللحم ينضج على النار الهادئة.

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