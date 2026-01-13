طريقة عمل أستربس الفراخ في البيت، زي المطاعم وبمكونات بسيطة

18 حجم الخط

تُعد استربس الفراخ من أكثر الأكلات المحببة للكبار والصغار، فهي وجبة سريعة التحضير، مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي أو كوجبة جانبية بجانب السلطات أو البطاطس.





ورغم انتشارها في المطاعم، فإن تحضير استربس الفراخ في المنزل يمنحكِ فرصة التحكم في المكونات، وضمان النظافة، وتقليل الدهون، مع الحصول على نفس الطعم اللذيذ وربما أفضل.



تُعد طريقة عمل استربس الفراخ في البيت خيارًا عمليًا ولذيذًا، يجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير، ويمنحكِ وجبة مفضلة لكل أفراد الأسرة بدون الحاجة لطلبها من الخارج.





فوائد تحضير استربس الفراخ في المنزل



تحضير استربس الفراخ منزليًا يضمن استخدام صدور فراخ طازجة، واختيار نوع الزيت والتوابل حسب الذوق، كما يسمح بتقليل كمية الملح والدهون، وهو ما يجعلها خيارًا صحيًا نسبيًا مقارنة بالجاهزة. بالإضافة إلى ذلك، فهي وجبة اقتصادية وسهلة، ولا تحتاج إلى وقت طويل أو مهارات خاصة في المطبخ.



المكونات الأساسية لعمل استربس الفراخ



لتحضير استربس الفراخ المثالية، نحتاج إلى:

صدور فراخ مخليّة ومقطعة إلى شرائح طولية متوسطة السمك

كوب دقيق أبيض

نصف كوب نشا

بيضتان

كوب بقسماط مطحون أو كورن فليكس مطحون

ملح وفلفل أسود

بابريكا

ثوم وبصل بودرة

شطة حسب الرغبة

زيت غزير للقلي



تتبيلة استربس الفراخ سر الطعم



التتبيلة هي الخطوة الأهم للحصول على استربس فراخ بطعم غني مثل المطاعم. في وعاء عميق، نضع شرائح الفراخ ونضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم والبصل البودرة، ويمكن إضافة القليل من الخل أو عصير الليمون والزبادي لمنح الفراخ طراوة إضافية.

تُقلَّب الفراخ جيدًا وتُترك في التتبيلة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ويفضل ساعة كاملة لامتصاص النكهات.

طريقة الاستربس

طريقة تغليف الاستربس للحصول على قرمشة مثالية



في طبق، نخلط الدقيق مع النشا وقليل من التوابل. وفي طبق آخر نخفق البيض جيدًا.

أما الطبق الثالث فيحتوي على البقسماط أو الكورن فليكس المطحون. تُغمس شرائح الفراخ أولًا في خليط الدقيق، ثم في البيض، وأخيرًا في البقسماط مع الضغط الخفيف لتثبيت التغليف.

هذه الخطوات تضمن طبقة خارجية مقرمشة وشهية.

طريقة القلي الصحيحة

نسخن الزيت على نار متوسطة حتى يصبح ساخنًا دون أن يصل إلى درجة الاحتراق. تُقلى شرائح الاستربس على دفعات صغيرة حتى لا تنخفض حرارة الزيت، وتُترك حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا من جميع الجوانب. بعد القلي، تُرفع الاستربس وتوضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

طرق بديلة أكثر صحة

يمكن تحضير استربس الفراخ بطريقة صحية دون القلي، وذلك عبر:



الفرن: تُرص الشرائح في صينية مدهونة بالقليل من الزيت وتُخبز على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25–30 دقيقة مع التقليب.



القلاية الهوائية (Air Fryer): تُرش الاستربس بقليل من الزيت وتُطهى على حرارة 180 مئوية لمدة 15–20 دقيقة للحصول على نتيجة مقرمشة مع دهون أقل.



اقتراحات للتقديم

تُقدم استربس الفراخ ساخنة مع صوصات متنوعة مثل صوص الجبنة، المايونيز بالثوم، الكاتشب أو صوص الباربكيو. كما يمكن تقديمها مع سلطة خضراء أو بطاطس محمرة لتصبح وجبة متكاملة تناسب الغداء أو العشاء.

نصائح لنجاح الوصفة



تقطيع الفراخ بحجم متساوٍ لضمان نضجها بالتساوي

عدم الإكثار من القلي في نفس الزيت

ترك الاستربس ترتاح دقيقة بعد القلي للحفاظ على القرمشة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.