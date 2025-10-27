بسبب السرعة الجنونية والحركات الاستعراضية، ضبط سائقي دراجتين ناريتين بالفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على شخصين لقيادتهما دراجتين ناريتين بسرعة عالية وأدائهما حركات استعراضية خطرة بأحد الطرق في محافظة الفيوم، مما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك بعد تداول منشور وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الواقعة.

وبفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجتين الناريتين، إحداهما بدون لوحات معدنية، وقائديهما اللذين تبين أنهما مقيمان بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف ولا يحملان رخص قيادة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

