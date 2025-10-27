الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب السرعة الجنونية والحركات الاستعراضية، ضبط سائقي دراجتين ناريتين بالفيوم

ضبط شخصين قادا دراجتين
ضبط شخصين قادا دراجتين ناريتين بسرعة جنونية

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على شخصين لقيادتهما دراجتين ناريتين بسرعة عالية وأدائهما حركات استعراضية خطرة بأحد الطرق في محافظة الفيوم، مما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك بعد تداول منشور وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الواقعة.

زحام مروري بأغلب محاور القاهرة الكبرى، الطريق السياحي ودائرى المنيب وكوبرى الجلاء الأبرز

النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي

 وبفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجتين الناريتين، إحداهما بدون لوحات معدنية، وقائديهما اللذين تبين أنهما مقيمان بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف ولا يحملان رخص قيادة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية محافظة بني سويف محافظة الفيوم لوحات معدنية رخص قيادة حركات استعراضية حياة المواطنين أجهزة الأمن بوزارة الداخلية

مواد متعلقة

زحام مروري بأغلب محاور القاهرة الكبرى، الطريق السياحي ودائرى المنيب وكوبرى الجلاء الأبرز

النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي

اقتحام أوكار الجريمة، ضبط 4 تشكيلات عصابية و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

اعترافات المتهم بقتل أطفال فيصل: «حطّيت لهم السم في العصير وانتقمت من أمهم»

سمم الأم وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافه سوء سلوكها، الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبيني

تهريب بضائع جمركية ومواد مخدرة أبرزها.. أمن المنافذ يضبط 54 قضية متنوعة

أخبار الحوادث اليوم: أدلة تقود الشرطة للبحث عن مرتكبي جريمة الهرم.. حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي بالمنيا.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية