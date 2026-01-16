الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خادم الحرمين الشريفين يخضع لفحوصات طبية في الرياض

الملك سلمان
الملك سلمان
18 حجم الخط

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الديوان الملكي اليوم الجمعة، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في السعودية

وكان آخر ظهور لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، هو الدعوة إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس». 

وقال بيان صادر عن خادم الحرمين الشريفين: “تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، لعل الله أن يفرّج عنا ويُيسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه”.

واضاف: “نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الرياض الملك سلمان بن عبدالعزيز السعودية
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

روسيا وإيران تتفقان على خفض التوترات وحل الأزمة عبر الدبلوماسية

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

مصادر لـ"فيتو": تحويل اثنين من لاعبي الفراعنة وإداري بالجهاز الفني للجنة الانضباط بالكاف

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية