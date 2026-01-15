الخميس 15 يناير 2026
رياضة

كيفية مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا مجانًا

منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تقام مباراة مصر ونيجيريا يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا مجانًا

ويبحث عدد كبير من جماهير الكرة عن طرق مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني، دون اشتراك أو تشفير.

وفي هذا الإطار، أعلنت قناتان مفتوحان نقل المباراة بجودة عالية ودون تقطيع، وجاءت تردداتها كالتالي:

 القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

 القناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مصر تخسر أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وخسر المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب السنغال، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كان 2025.

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

تصريحات حسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

وعلق حسام حسام المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خسارة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025  .

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه راضٍ عن أداء اللاعبين في البطولة ووجه لهم الشكر.

وأضاف: هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخبي مصر والسنغال قبل المباراة، و⁠لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت.

وتابع حسام حسن: ⁠لا ألجأ للاعتذارات وأشكر اللاعبين، هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها.

