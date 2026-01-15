الرياض السعودي يقترب من ضم هدف الأهلي

18 حجم الخط

اقترب علي علوان، مهاجم منتخب الأردن، من الانتقال إلى نادي الرياض السعودي لمدة عام ونصف العام، بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي الكرمة العراقي.

وفقًا لما أوردته جريدة الرياضية السعودية التي أكدت تقدم ناديي ضمك والرياض بعروض رسمية للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، قبل أن توافق إدارة الكرمة على العرض المقدم من نادي الرياض.

علي علوان، فيتو

يأتي انتقال علوان بعد تألقه اللافت مع منتخب الأردن في كأس العرب الأخيرة، حيث سجل 6 أهداف في 6 مباريات، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المركز الثاني بعد الخسارة في النهائي أمام المغرب (2-3).

وعلى المستوى المحلي، شارك علوان خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بالدوري العراقي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، ليعكس ثبات مستواه على مدار الموسم.

ويبلغ علي علوان من العمر 25 عامًا، وبدأ مسيرته مع نادي الجزيرة الأردني، قبل الانتقال إلى الشمال القطري في يناير 2022، ومن ثم الخور على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب الأردني أحد أهم أهداف النادي الأهلي للتعاقد معه في انتقالات يناير الجاري لكن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض مقترح التعاقد مع علي علوان لتدعيم هجوم الفريق، كما أكد أن يزن النعيمات هو المهاجم العربي الوحيد الذي يرى أنه جدير بقيادة هجوم الأهلي.

