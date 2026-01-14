الأربعاء 14 يناير 2026
أول تعليق لـ حسام حسن بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بأمم أفريقيا

علق حسام حسام المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خسارة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025  .

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه راضٍ عن أداء اللاعبين في البطولة ووجه لهم الشكر.

وأضاف حسام حسن: هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخبي مصر والسنغال قبل المباراة، و⁠لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت.

وتابع حسام حسن: ⁠لا ألجأ للاعتذارات وأشكر اللاعبين، هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها.

وأكمل حسام حسن: ⁠أتمنى تدخل فيفا في البطولات الكبرى مثل أمم أفريقيا لإضفاء مزيد من العدالة التحكيمية في البطولات الكبرى لتوفير تكافؤ فرص بين الفرق.

واختتم حسام حسن: مصر ستظل بلدا كبير بالبطولات والتاريخ، و⁠هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولا توجد عدالة في أفريقيا.

مصر تخسر أمام السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

وخسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة، ضمن الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين المغرب ونيجيريا، فيما سيلعب منتخب مصر مع الخاسر منهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الجريدة الرسمية