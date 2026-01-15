التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وسبق أن التقى منتخب مصر أمام نيجيريا في نفس المركز خلال نسخة 1976.

وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 1976 (النسخة العاشرة) تغييرًا في نظام البطولة مقارنة بنسخة 1974؛ حيث قُسّمت الفرق الثمانية إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نهائية تُقام بنظام دوري من مجموعة واحدة.

في المجموعة الأولى، تأهل منتخبا غينيا في المركز الأول ومصر في المركز الثاني، بينما تأهل عن المجموعة الثانية منتخبا المغرب في المركز الأول ونيجيريا في المركز الثاني.

وأُقيمت المرحلة النهائية بين أربعة منتخبات هي: المغرب، غينيا، نيجيريا، ومصر، حيث لعب كل منتخب ثلاث مباريات.

الجولة الأولى:

تعادلت نيجيريا مع غينيا بنتيجة 1-1، ليحصد “النسور الخضر” نقطة واحدة، بينما خسر المنتخب المصري أمام المغرب بنتيجة 2-1، ليبقى “الفراعنة” دون نقاط.

الجولة الثانية:

خسر المنتخب النيجيري أمام المغرب بنتيجة 2-1، كما خسر المنتخب المصري أمام غينيا بنتيجة 4-2، ليستمر رصيد مصر دون نقاط، بينما بقيت نيجيريا بنقطة واحدة.

الجولة الثالثة والأخيرة:

التقى المنتخبان المصري والنيجيري، وكان فوز مصر كفيلًا بضمان المركز الثالث، إذ كان الفوز يُحتسب آنذاك بنقطتين، ما كان سيمنح مصر نقطتين ويُبقي نيجيريا عند نقطة واحدة، إلا أن منتخبنا خسر المباراة بنتيجة 3-2، ليحتل المركز الرابع دون أي نقاط، بينما أنهت نيجيريا البطولة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المباراة الأخرى، تعادل منتخبا المغرب وغينيا بنتيجة 1-1، ليتوج المنتخب المغربي باللقب برصيد 5 نقاط، بينما حلّت غينيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تقام مباراة مصر ونيجيريا يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب السنغال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كان 2025.

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

مصر تخسر أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

خسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة، ضمن الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب المغرب.

