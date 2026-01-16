روسيا وإيران تتفقان على خفض التوترات وحل الأزمة عبر الدبلوماسية

18 حجم الخط

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان شددا خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، على ضرورة خفض سريع للتوترات حول إيران وإيجاد حل للمشكلات من خلال الدبلوماسية.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين: “خلال المكالمة الهاتفية، أبلغ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الإيرانية لتطبيع الأوضاع في البلاد”.

وتابع البيان: “لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية”.

وذكر بيان الكرملين أنه “تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية”.

وكان الرئيس الروسي بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.

وأوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

