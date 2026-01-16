الجمعة 16 يناير 2026
للنساء، نصائح تجنبك الإصابة بفطريات الجلد

فطريات الجلد
مع قدوم فصل الشتاء، تعاني الكثير من ربات البيوت من مشكلات جلدية مزعجة، ومن أبرزها فطريات الجلد، والتي تنتشر نتيجة الرطوبة، وقلة التهوية، وارتداء الملابس الثقيلة لفترات طويلة. 

وتزداد فرص الإصابة لدى ربة البيت بسبب كثرة الأعمال المنزلية واستخدام الماء والمنظفات بشكل متكرر، ما يؤثر على الجلد ويصيبها بأمراض عديدة.

تقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن فطريات الجلد هي عدوى تصيب الطبقات الخارجية من الجلد، تنمو في البيئات الدافئة والرطبة، وتظهر غالبا في ثنايا الجلد تحت الإبطين، وبين الفخذين، والقدمين وبين الأصابع، وأسفل الصدر، وحول الرقبة والبطن، وتسبب أعراض مثل الحكة، والاحمرار، والتقشر، وأحيانا رائحة غير محببة.

أسباب انتشار فطريات الجلد في الشتاء

وأضافت لانا، ان من أسباب فطريات الجلد فى الشتاء:-

  • ارتداء الملابس الثقيلة الضيقة لفترات طويلة.
  • التعرق وعدم تهوية الجلد جيد.
  • تأخر تغيير الملابس المبللة بالعرق.
  • كثرة استخدام الماء دون تجفيف الجلد جيدا.
  • ضعف المناعة أو الإصابة بالسكري.
  • استخدام مناشف مشتركة داخل المنزل.
نصائح تجنبك فطريات الجلد 
نصائح مهمة لتجنب فطريات الجلد

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى تحمى النساء من فطريات الجلد، منها:-

  • الاهتمام بالنظافة الشخصية اليومية.
  • الاستحمام بانتظام، خاصة بعد الأعمال المنزلية المجهدة.
  • استخدام صابون طبي أو لطيف على البشرة.
  • تجفيف الجسم جيدا، خصوصا ثنايا الجلد.
  • تجفيف الجلد بعد استخدام الماء.
  • تجنبي ترك الجلد مبلل بعد غسل الأطباق أو تنظيف المنزل.
  • استخدمي منشفة قطنية نظيفة لتجفيف اليدين والجسم.
  • احرصي على تجفيف ما بين أصابع القدمين جيدا.
  • ارتداء ملابس قطنية تسمح بتهوية الجلد.
  • تجنب الملابس الضيقة المصنوعة من الأقمشة الصناعية والصوف.
  • تغيير الملابس الداخلية يوميا.
  • تجفيف القدمين بعد الوضوء أو الاستحمام.
  • تغيير الجوارب فور التعرق.
  • عدم مشاركة المناشف أو الجوارب أو الأحذية مع الآخرين.
  • تخصيص منشفة خاصة لكل فرد في المنزل.
  • غسل المناشف بانتظام بالماء الساخن
  • ارتداء قفازات عند استخدام المنظفات.
  • شطف اليدين جيدا بعد الانتهاء من التنظيف.
  • ترطيب اليدين بعد كل مرة استخدام ماء ومنظفات.
  • تقوية المناعة بالتغذية السليمة، حيث الإكثار من الخضروات والفواكه.
  • تناول الزبادي لاحتوائه على البروبيوتيك.
  • شرب كمية كافية من الماء حتى في الشتاء.
  • تقليل السكريات التي تساعد على نمو الفطريات.
