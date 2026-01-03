فعاليته تجاوزت الـ90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا

18 حجم الخط

كشف مدير مركز جاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينسبورج، أن فعالية اللقاح المحلي الجديد ضد سرطان الجلد "الميلانوما" تجاوزت الـ90% خلال التجارب ما قبل السريرية.



وقال جينسبورج في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "لقد أظهرت نتائج التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات، كفاءة عالية جدا، حيث اقتربت الفعالية عمليا من أكثر من 90%، وإذا تحدثنا عن اختفاء كتلة الورم الرئيسية، فيمكن القول إن النسبة تصل إلى 100%، أما فيما يخص النقائل (انتشار السرطان)، فالفعالية تبلغ نحو 90%".

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لبدء العلاج الفعلي، قال جينسبورج إن من المتوقع أن يبدأ أوائل المرضى في تلقي هذا اللقاح العلاجي في مطلع العام الحالي.

ويأتي هذا الإعلان تعزيزا لتصريحات سابقة لوزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الذي أكد إصدار الوزارة ترخيصا باستخدام لقاح "نيو أونكو فاك" (NEOONCOVAC) القائم على تقنية "mRNA" في الممارسات السريرية لعلاج "الميلانوما".

وفي سياق متصل، أوضح موراشكو، أن تكلفة تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية في روسيا قد تكون أقل بخمس مرات مقارنة بالدول الغربية، ما قد يسهّل وصول العلاج إلى شريحة أوسع من المرضى.

يذكر أن هذا اللقاح هو ثمرة تعاون علمي مشترك بين مركز "غاماليا" ومركز "بلوخين" الوطني للأبحاث الطبية في علم الأورام، بينما يتولى المركز الوطني للأبحاث الطبية في علم الأشعة عملية إنتاجه.

