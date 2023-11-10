الجمعة 10 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فطريات قدم الرياضي، وكيفية علاجها؟!

قدم الرياضي، فيتو
قدم الرياضي، فيتو

قدم الرياضي أو فطريات القدم هي عدوى فطرية معدية تسبب مشاكل جلدية مختلفة في القدمين، ويتشكل طفح جلدي مثير للحكة ولاذع وحارق على الجلد المصاب، علاج قدم الرياضي يمكن أن يمنع الفطريات من الانتشار ويزيلها.

القدم الرياضي، فيتو

ما هي قدم الرياضي؟

قدم الرياضي هي عدوى فطرية شائعة (تسببها الفطريات)، تسبب قدم الرياضي طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة ولاذعًا وحارقًا على الجلد في إحدى القدمين أو كلتيهما، وتعد قدم الرياضي أكثر شيوعًا بين أصابع القدمين ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الجزء العلوي من القدم وباطن القدمين والكعبين وقد تصبح البشرة متقشرة ومتشققة أو تظهر عليها بثور وفي بعض الأحيان رائحة سيئة.

 

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يعد القدم الرياضي هو شكل من أشكال السعفة.

 

كيف تبدو القدم الرياضي؟

يمكن أن تؤثر القدم الرياضي على الجلد بين أصابع القدمين وأسفلها وحوافها والكعب قد تبدو البشرة متهيجة (أحمر، أرجواني، رمادي أو أبيض)، متقشرة أو متقشرة، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

 

الأكثر عرضة للإصابة بالقدم الرياضي

تؤثر قدم الرياضي على الجميع ومع ذلك، فهو يؤثر بشكل أكثر شيوعًا على الرجال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وقد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالقدم الرياضي إذا كان لديه:

السكري.

البدانة.

الضعف الجهاز المناعي.

التلف الأنسجة أو الجروح على القدم.

 

أعراض القدم الرياضي

تشمل أعراض قدم الرياضي ما يلي:

الجلد المتشقق والمتقشر.

حكة في الجلد.

طفح جلدي.

إحساس بالحرقان

 

أسباب القدم الرياضي

تسبب عدة أنواع مختلفة من الفطريات مرض قدم الرياضي، حيث ينتشر عادةً من خلال ملامسة الجلد للجلد أو ملامسة طبقة من الجلد، وينتشر في المناطق التي تستخدمها مجموعات كبيرة من الأشخاص، مثل غرف تبديل الملابس، وحمامات السباحة، والساونا.

ويمكن أن ينتشر أيضًا من خلال ملامسة سطح يحمل العدوي يمكن الحصول على القدم الرياضي من خلال مشاركة المناشف أو الجوارب أو الأحذية مع شخص مصاب بقدم الرياضي.

 

هل القدم الرياضي معدية؟

تعد القدم الرياضي معدية، فهي فطريات تنمو على جلدك أو داخله، وتحتاج الفطريات إلى درجات حرارة دافئة ورطوبة لتنمو، غالبًا ما يرتدي الأشخاص الجوارب والأحذية الضيقة كل يوم مما يحافظ على دفء ورطوبة أقدامهم، وهذه هي البيئة المثالية لنمو القدم الرياضي.

علاج القدم الرياضي، فيتو

علاج القدم الرياضي

تعالج الكريمات أو المراهم أو المواد الهلامية أو البخاخات أو المساحيق المتاحة دون وصفة طبية والوصفات الطبية القدم الرياضي بشكل فعال، وتحتوي هذه المنتجات على كلوتريمازول، أو ميكونازول، أو تولنافتات، أو تيربينافين.

بعض الأدوية المضادة للفطريات الموصوفة طبيًا لقدم الرياضي هي عبارة عن حبوب، وتحتوي هذه الحبوب على فلوكونازول أو إيتراكونازول أو تيربينافين.

من المهم أن تنهي الدورة التدريبية الكاملة للدواء، إذا توقفت مبكرًا جدًا، فقد تعود قدم الرياضي ويصعب علاجها.

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