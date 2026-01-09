كيف يؤثر الشتاء على الأكزيما وما طرق حماية الجلد من البرد؟

18 حجم الخط

الأكزيما وهي النوع الأكثر شيوعًا من التهاب الجلد التأتبي، وتتسبب في ظهور بقع جافة للغاية ومتهيجة، وتصل إلى حد التقشر، وتتراوح آثارها بين الانزعاج العام والأرق الناتج عن الحكة المستمرة.

والوقاية من الأكزيما عملية معقدة لأن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، فلا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، فقد تشتد الحالة في الشتاء أو الصيف أو في كليهما، بناء على المحفزات الخاصة بكل جسم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

متى تبلغ الأكزيما ذروتها؟

تحدث نوبات الهيجان عادة في ظروف الطقس القاسية، سواء في البرد القارس أو الحرارة الشديدة، لكن هذا لا يعفي فصلي الربيع والخريف، حيث تلعب الحساسية الموسمية مثل حبوب اللقاح دورا كبيرا في تحفيز الالتهاب.

مواجهة الأكزيما في الشتاء

تجتمع عوامل البرودة، والرياح، وانخفاض الرطوبة لتجفيف الجلد بشكل حاد، ولتجاوز هذه الفترة، ينصح الخبراء بالآتي:

استخدام أجهزة ترطيب الجو: تعمل أنظمة التدفئة المنزلية على سحب الرطوبة من الهواء، لذا يساعد تشغيل جهاز المرطب خاصة في غرف النوم على استعادة توازن الرطوبة.

مضاعفة الترطيب الموضعي: يوصي باستخدام مرطبات سميكة القوام (مثل الفازلين أو الكريمات الثقيلة) فور الاستحمام لحبس الرطوبة داخل الجلد، وتجنب اللوشن الخفيف.

الاستحمام بالماء الدافئ لا الساخن: الماء شديد السخونة ينتزع الزيوت الواقية من الجلد ويزيد الالتهاب.

الملابس المناسبة: يجب تغطية الوجه واليدين عند الخروج، والابتعاد عن الصوف الذي يسبب تهيجا مباشرا، مع اختيار الأقمشة القطنية التي تسمح بمرور الهواء لتجنب التعرق تحت الملابس الثقيلة.

تحديات الصيف والحرارة المرتفعة

لا تقتصر محفزات الصيف على الحرارة فحسب، بل تمتد لتشمل العرق ومواد التعقيم في المسابح. وللسيطرة على الحالة يجب اتباع الآتي:

التعامل مع السباحة: الكلور والملح يسببان جفاف شديد، ويجب شطف الجسم بالماء العادي فور الخروج من المسبح أو البحر ثم وضع المرطب مباشرة.

تجنب التعرق المفرط: العرق من أقوى مهيجات الجلد، وينصح بالبقاء في أماكن مبردة، وارتداء ملابس فضفاضة، والاستحمام بماء بارد عند الحاجة.

الحماية من الشمس: يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تطلق نوبات الأكزيما، لذا يعد استخدام واقي شمس "واسع الطيف" (SPF 30 فأكثر) وخال من العطور أمرا ضروريا.

تبريد الليالي: لضمان نوم هادئ دون حكة، يجب استخدام أغطية سرير قطنية خفيفة والحفاظ على تهوية جيدة للغرفة.

حساسية الخريف والربيع وتأثيرها على الاكزيما

رغم اعتدال الطقس في هذه الفصول، إلا أن ممارسة الأنشطة الخارجية تزيد من التعرض لحبوب اللقاح والمثيرات البيئية، لذلك من المهم تحديد "المحفزات الشخصية" لـمرضي الأكزيما، سواء كانت عطور، أو منظفات، أو عوامل جوية، والالتزام بمنتجات العناية الخالية من الروائح.

تظل الأكزيما مرض "متقلب"، لكن فهم طبيعة استجابة الجلد لتغيرات المناخ هو الخطوة الأولى والأساسية للسيطرة عليها والتمتع ببشرة صحية طوال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.