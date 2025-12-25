معهد التغذية: فيتامين C وأوميجا 3 مفتاح مرونة الجلد ومقاومة علامات التمدد

18 حجم الخط

أكد المعهد القومي للتغذية أن علامات التمدد بالجلد لا يمكن علاجها بالاعتماد على الكريمات والمستحضرات الموضعية فقط، مشددا على أن التغذية السليمة تمثل الأساس الحقيقي للوقاية والعلاج، خاصة في الحالات التي يتمدد فيها الجلد بسرعة، ما يؤدي إلى حدوث تشققات واضحة.

أطعمة تعمل على تغذية الجلد وزيادة مرونته منها فيتامين C

وأوضح المعهد القومي للتغذية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لمعهد التغذية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التركيز يجب أن يكون على تناول أطعمة تعمل على تغذية الجلد وزيادة مرونته، وعلى رأسها الأغذية الغنية بـفيتامين C، مثل البرتقال، اليوسفي، الليمون، الجوافة، والحمضيات، حيث يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في تحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن تماسك ومرونة الجلد.

كما أشار معهد التغذية إلى أهمية فيتامين E المتوفر في الخس والخضروات الورقية، لدوره في حماية خلايا الجلد وتحسين مظهره، إلى جانب أحماض أوميجا 3 الموجودة في الأسماك وبذور الكتان والشيا، والتي تساعد على تقليل الالتهابات ودعم صحة الجلد.



وأضاف معهد التغذية أن البروتين عنصر أساسي لتجديد خلايا الجلد، ويتوافر في الزبادي والبيض، مع التأكيد على ضرورة شرب كميات كافية من المياه لضمان الترطيب الداخلي للبشرة.



أوصى المعهد القومي للتغذية بتقليل تناول الحلويات والأطعمة المصنعة والمقليات، لما لها من دور في زيادة التهابات الجسم والتأثير السلبي على صحة الجلد.

أكد على أن استخدام الزيوت الطبيعية لترطيب الجلد قد يساعد في تحسين المظهر الخارجي، لكنه يظل مكملًا فقط، بينما تبقى التغذية الصحية المتوازنة هي العامل الأهم في علاج والوقاية من علامات التمدد.

