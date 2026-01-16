الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

نجاح حفر آبار جديدة بمصر يضيف 47 مليون قدم غاز و4300 برميل يوميا

نجاح حفر آبار جديدة
نجاح حفر آبار جديدة
نجحت شركات خالدة والعامة للبترول ودسوق في حفر عدد من الآبار الناجحة بمناطق امتيازها في الصحراء الغربية والشرقية والدلتا، منها 5 آبار استكشافية جديدة، بما يضيف إنتاجًا بنحو 47 مليون قدم مكعب غاز و4300 برميل بترول ومكثفات يوميًا.

ويأتي ذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى زيادة معدلات الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.

خالدة تحقق 3 اكتشافات للزيت والغاز 

حققت شركة خالدة للبترول ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت والغاز، شملت البئر WKAN-X W-2X بتنمية غرب كنايس، والبئر TAYIM W-13X بتنمية غرب كلابشة، والبئر TUT-29 (ST1) بتنمية خالدة، حيث أظهرت نتائج اختبارات الآبار معدلات إنتاج تقدر بنحو 2550 برميل زيت ومتكثفات يوميًا، وما يقدر بنحو 29 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ومن المخطط ربط هذه الآبار على الإنتاج قريبًا، والاستمرار في تقييم المخزون والاحتياطي المضاف منها.

دسوق تنجح في حفر البئر عز 2

من جانب آخر، نجحت شركة دسوق للبترول، بالشراكة مع شركة هاربور إنرجي، في حفر البئر التقييمي عز-2 بتنمية دسوق بدلتا النيل، حيث أكدت نتائج التسجيلات الكهربائية وجود طبقة رملية حاملة للغاز بخزان أبو ماضي بسمك 23 مترًا.

وتم ربط الكشف عز-1 على الإنتاج بمعدل 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و500 برميل متكثفات يوميًا، وجارٍ الإعداد لربط البئر عز-2 على الإنتاج.

كما نجحت الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة، في وضع آبار جديدة على الإنتاج في كل من الصحراء الغربية والشرقية بمعدل إنتاج يقدر  بنحو 8 ملايين قدم مكعب غاز وأكثر من 1250 برميل زيت ومتكثفات يوميًا.

حيث تم وضع البئر GPR-3 على الإنتاج بمعدل 8 ملايين قدم مكعب غاز و250 برميل متكثفات من طبقة البحرية لأول مره بحقل GPR الجديد وتم ربط البئر في وقت قياسي خلال يومين فقط بمحطة فصل المتكثفات بمنطقة أبو سنان  ، فيما تم وضع البئر خرازة 5 على الإنتاج بالصحراء الشرقية بمعدلات 1000 برميل يوميًا والذي يعد من نتائج المسح السيزمي الذي نفذته شركة United Energy المسئولة عن أعمال الحقل.

