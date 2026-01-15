وزيرا البترول والطيران يجتمعان للتنسيق الخاص بمشروع وقود الطائرات المستدام

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اجتماعًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، بحضور فريق عمل الوزارتين، للتنسيق بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF الجاري تنفيذه كأحد مشروعات وزارة البترول من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وخلال الاجتماع أوضح الوزيران أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدين على أهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو" بشأن هذا المشروع، بما يسهم في ان يكون انتاجه من الوقود معتمدًا ومعترفًا به دوليًا ومتوافقًا مع الآلية العالمية لتعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "كورسيا" التي أقرتها منظمة الإيكاو، وبما يسهم كذلك في توفير أليات تمويلية من خلال هذا التعاون.

عمل تكاملي بين البترول ووزارة الطيران

وأكد الوزيران علي أهمية العمل التكاملى كفريق واحد بين الوزارتين، كما قررا سرعة تفعيل لجنة مشتركة خلال الأيام المقبلة لمتابعة أعمال المشروع، وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن التعاون مع منظمة الإيكاو بما يعظم الاستفادة من المشروع ويضع مصر على خريطة إنتاج وتسويق هذا النوع من الوقود.

التعاقد على تسويق جزء من الإنتاج

ومن جانبه استعرض الدكتور تامر هيكل رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أنه جاري التعاقد على رخصة الإنتاج مع مزود التكنولوجيا العالمي Honeywell UOP، والتعاقد مع موردين معتمدين اوروبيًا ودوليًا للمادة الخام للمشروع، كما تم التعاقد على تسويق جزء من الإنتاج عالميًا.

حضر الاجتماع من وزارة البترول والثروة المعدنية الكيميائي علاء عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس وائل لطفى وكيل الوزارة للمشروعات، ومن وزارة الطيران المدنى السيدة ريم عرابى الممثل المناوب لمصر في منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس عبدالغفار السيد ممثل مصر بلجنة البيئة بمنظمة الإيكاو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.