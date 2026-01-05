جابكو تعقد ورشة عمل حول كيفية تحسين الأداء وتقليل تكاليف حفر الآبار بخليج السويس

18 حجم الخط

عُقدت ورشة عمل حول كيفية تحسين الأداء وتقليل تكاليف حفر الآبار بخليج السويس، بمقر شركة بترول خليج السويس (جابكو)، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه للإنتاج والاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عبد الوهاب المغوري رئيس شركة جابكو.

وهذا في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقده أعمال حفر بئر بلاعيم البحري 133 بخليج السويس، والتي أكد فيها على ضرورة تحسين أداء الحفر، وخفض تكلفة الآبار، تم عقد ورشة عمل متخصصة بعنوان «استراتيجيات تحسين الأداء وخفض التكاليف في عمليات حفر الآبار» للشركات العاملة في خليج السويس.

مشاركة 7 شركات بترول في أعمال الورشة

وشهدت الورشة مشاركة شركات جابكو وبتروبل وبتروجلف والعامة للبترول والأمل وبتروزنيمة وسوكو وأوسوكو، في إطار تبادل الخبرات.

وأكد المهندس صلاح عبد الكريم أهمية تبني الحلول الابتكارية، مشيرًا إلى أن تحسين تكلفة الآبار يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة أنشطة الحفر.

وناقشت الورشة تطوير آليات حفر وإكمال الآبار، واستعرضت أحدث الممارسات الفنية والتكنولوجية الهادفة لخفض التكاليف ورفع كفاءة الأداء، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما اكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول على أهمية التكامل، واستغلال المعدات والإمكانات المتاحة بين الشركات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب تكثيف تبادل الخبرات وفتح النقاش حول التحديات واستعراض التجارب الناجحة.

وفي ختام الورشة، أكد عبدالكريم ضرورة قيام الهيئة بمراجعة أداء أعمال الحفر بالشركات على أساس شهري، وذلك وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل الصحراء الغربية، والصحراء الشرقية وخليج السويس، والدلتا وسيناء، مع التأكيد على الإلتزام بالتوصيات الفنية الصادرة.

