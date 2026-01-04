الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

مصر وقطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

مصر وقطر يوقعان مُذكرة
مصر وقطر يوقعان مُذكرة تفاهم
في إطار التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وُقِّعت في العاصمة القطرية الدوحة، مذكرة تفاهم بين الدولتين، بهدف تعزيز التعاون في مجالات مبيعات واستيراد الغاز الطبيعي المُسال وغيرها من مجالات الطاقة.

وقع مُذكرة التفاهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشئون الطاقة في قطر، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للطاقة، وذلك بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر في الدوحة، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وتأتي مذكرة التفاهم كخطوة هامة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، وتوسيع أطر التعاون في توفير شحنات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ آليات تعدد مصادر الإمداد وتأمين احتياجات الدولة المصرية، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز.

 

ترسيخ الشراكة الاستراتيجية  بين مصر وقطر 

وتمثل المذكرة ترسيخًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة، حيث تتركز أنشطة شركة "قطر للطاقة" في مصر بشكل أساسي في منطقة البحر المتوسط، وتعمل حاليًا في ست مناطق بحرية، كما تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة وكذلك حفر عدد من الآبار الاستكشافية بالتعاون مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية.

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة قطر للطاقة

وفي ذات السياق، وقعت كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة قطر للطاقة على بنود الآلية التنفيذية لتوفير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، يتم تسليمها في مينائي السخنة ودمياط، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.


ووقع على بنود الآلية التنفيذية من الجانب المصري المهندس محمود عبد الحميد رئيس شركة "إيجاس" ومن الجانب القطري عبد الله أحمد الحسيني نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة قطر للطاقة.

الجريدة الرسمية