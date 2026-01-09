هيئة البترول تتابع أعمال زيادة ورفع الكفاءة التكريرية لمصفتي الإسكندرية للبترول وميدور

18 حجم الخط

أجرى المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تأهيل الغلايات بشركة الإسكندرية للبترول، والتي تمثل تجربة وطنية متكاملة ينفذها فريق عمل من شركة القاهرة لتكرير البترول، كما أجرى جولة بمصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالإسراع في الاستغلال الأمثل للأصول بمعامل التكرير.

حيث أكد عبدالكريم خلال الجولة أن استراتيجية الوزارة حريصة على تطوير الكيانات والاستغلال الأمثل للأصول، مضيفًا أن تطبيق منظومة إجراءات دقيقة بمعامل التكرير هو الضمان الأمثل لسلامة التشغيل وأمان العاملين، باعتباره أمر لا يحتمل التهاون.

ومن داخل مشروع تأهيل الغلاية الأولى ناقش مع فريق عمل شركة القاهرة لتكرير البترول بحضور نواب رئيس الهيئة ورؤساء شركات الاسكندرية للبترول والقاهرة لتكرير البترول الإجراءات المتخذة لإنجاز الأعمال بأعلى معايير السلامة.كما تم عقد اجتماع لمناقشة سير العمل بمشروعات التأهيل والتطوير وتحدياتها، واستعراض مقترحات التطوير.

صيانة شاملة لزيادة طاقة مصفاة ميدور إلى 170 ألف برميل يوميًا

كما تابع عبدالكريم سير أعمال الصيانة المخططة لمصفاة تكرير ميدور، وتضمنت الجولة لقاء العاملين بالوحدات الإنتاجية وغرفة التحكم الرئيسية وفريق عمل شركة بترومنت العاملة بالمشروع بحضور نواب رئيس الهيئة ورؤساء شركات ميدور وإيبروم.

وأكد عبدالكريم أن المصفاة واحدة من أحدث معامل التكرير التى تحقق قيمة مضافة لخام البترول وتنتج منتجات عالية القيمة لخدمة السوق المحلي، وتشهد توسعات لزيادة طاقتها وأن أعمال الصيانة الحالية تستهدف التشغيل بكامل الطاقة التكريرية بما يصل إلى 170 ألف برميل يوميا.

