الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع نظيره السوري سبل التعاون في مجالات الطاقة

بدوي أثناء اللقاء،فيتو
بدوي أثناء اللقاء،فيتو
18 حجم الخط
ads

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس محمد البشير وزير الطاقة السوري، على هامش مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار استكمال المباحثات رفيعة المستوى التي جرت بالقاهرة أوائل الأسبوع الماضي خلال زيارة وفد نفطي سوري، وشهدت توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.

 

علاقات تاريخية مصرية سورية في مجالات الطاقة 

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على دعم التعاون مع سوريا في مجالات الطاقة  مؤكدًا على العمل التكاملى بين الجانبين لسرعة تفعيل ما تضمنته مذكرتا التفاهم، وفي مقدمتها الاستفادة من البنية التحتية المصرية لتوريد كميات من الغاز إلى سوريا عبر مصر.
ومن جانبه، ثمن وزير الطاقة السوري محمد البشير الجهود المصرية وسرعة التنسيق من الجانب المصرى التي أثمرت عن التوقيع بالقاهرة الأسبوع الماضي، مؤكدًا تقدير بلاده للموقف المصري  والتطلع لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة الفترة  المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية السعودية الرياض العاصمة السعودية الرياض المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية رفيعه المستوى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مجالات الطاقة وزير الطاقة محمد البشير مؤتمر التعدين الدولي
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هل تجوز صلاة سنة الوضوء بعد العصر ؟، أمين الفتوى يوصح (فيديو)

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

المزيد
الجريدة الرسمية