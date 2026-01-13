وزير البترول يبحث مع نظيره السوري سبل التعاون في مجالات الطاقة

18 حجم الخط

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس محمد البشير وزير الطاقة السوري، على هامش مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار استكمال المباحثات رفيعة المستوى التي جرت بالقاهرة أوائل الأسبوع الماضي خلال زيارة وفد نفطي سوري، وشهدت توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.

علاقات تاريخية مصرية سورية في مجالات الطاقة

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على دعم التعاون مع سوريا في مجالات الطاقة مؤكدًا على العمل التكاملى بين الجانبين لسرعة تفعيل ما تضمنته مذكرتا التفاهم، وفي مقدمتها الاستفادة من البنية التحتية المصرية لتوريد كميات من الغاز إلى سوريا عبر مصر.

ومن جانبه، ثمن وزير الطاقة السوري محمد البشير الجهود المصرية وسرعة التنسيق من الجانب المصرى التي أثمرت عن التوقيع بالقاهرة الأسبوع الماضي، مؤكدًا تقدير بلاده للموقف المصري والتطلع لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة الفترة المقبلة.

