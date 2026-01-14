الأربعاء 14 يناير 2026
وزير البترول يبحث مع "باريك جولد" زيادة أعمالها لاستكشاف الذهب في مصر

بدوي أثناء اللقاء،
بدوي أثناء اللقاء،
الذهب، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مارك هيل، الرئيس التنفيذي لشركة "باريك جولد" ثاني أكبر شركات تعدين الذهب عالميًا لمناقشة برنامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في مناطق الاستكشاف بالصحراء الشرقية.

مشاركة وزير البترول في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض 

جاء ذلك على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض.

وأكد الجانبان علي اهمية النموذج التنافسي الجديد الذي تم إقراره لعقود استغلال الذهب والمعادن في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يمهد الطريق لتدفق استثمارات الشركة بمناطق الامتياز في مصر  .
    

استعراض برامج استكشاف الذهب في صحراء مصر 

 

واستعرض الجانبان خريطة العمل للشركة  خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالبدء في برامج استكشاف الذهب في مناطق جديدة بالصحراء الشرقية عقب انتهاء الخطوات والإجراءات اللازمة، وذلك في ضوء البعثات الجيولوجية التي قامت بها باريك جولد خلال عام 2025 لعدد من المواقع المصرية، بهدف توسيع محفظة استثماراتها  في مصر.

وأكد الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة تهدف إلى تحويل مصر لمركز جذب رئيسي لكبريات شركات التعدين العالمية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع "باريك جولد" تمثل خطوة رئيسية في نجاح هذه الاستراتيجية.

فيما أكد مارك هيل أن الشركة ملتزمة بجداول زمنية صارمة لتحقيق نتائج ملموسة، مشيدا بالتزام مصر بتحديث التشريعات بما يعزز فرص توسع الشركة وانطلاق أعمالها في البلاد.

