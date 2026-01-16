أول قرار ضد عاطل متهم بهتك عرض طفلة في المعادي

الجمعة 16 يناير 2026
قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطل هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في منطقة المعادي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أسرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تتهم عاطلا بهتك عرض المجنى عليها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري عن صحة البلاغ.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم استدرج الطفلة وهتك عرضها أكثر من مرة في أماكن مختلفة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

عقوبة هتك العرض في القانون

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات"

 

 

 

