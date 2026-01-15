الخميس 15 يناير 2026
حوادث

حبس عاطل وسيدتين لممارستهم الأعمال المنافية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس عاطل وسيدتين لممارستهم الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الإسكندرية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدتين، بينهم شخصان لهما معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم في نطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة تبين من فحصها احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط المنسوب إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

