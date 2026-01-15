12 فبراير، النطق بالحكم في قضية مقتل سائق أوبر حلوان بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي

18 حجم الخط

حددت المحكمة المختصة جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية مقتل سائق أوبر هاني طه محمد، بعد اختطافه وقتله بقصد سرقة سيارته، وذلك عقب إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن اختفاء سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، عقب استقلال أحد الأشخاص سيارته من مدينة 15 مايو بالقاهرة لتوصيله إلى محافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 أبريل الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتغيب شقيقه منذ خروجه من مسكنه يوم 30 مارس الماضي.

وأسفرت التحريات عن أن المتغيب توجه إلى محافظة الإسكندرية برفقة شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف باستدراج المجني عليه إلى الإسكندرية بسيارته، والاعتداء عليه، ما أسفر عن وفاته، بقصد سرقة السيارة.

كما أقر باستعانته بشقيقه، الذي جرى ضبطه أيضًا، للتخلص من جثمان المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.