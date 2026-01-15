الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

12 فبراير، النطق بالحكم في قضية مقتل سائق أوبر حلوان بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

 حددت المحكمة المختصة جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية مقتل سائق أوبر هاني طه محمد، بعد اختطافه وقتله بقصد سرقة سيارته، وذلك عقب إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن اختفاء سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، عقب استقلال أحد الأشخاص سيارته من مدينة 15 مايو بالقاهرة لتوصيله إلى محافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 أبريل الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتغيب شقيقه منذ خروجه من مسكنه يوم 30 مارس الماضي.

 وأسفرت التحريات عن أن المتغيب توجه إلى محافظة الإسكندرية برفقة شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف باستدراج المجني عليه إلى الإسكندرية بسيارته، والاعتداء عليه، ما أسفر عن وفاته، بقصد سرقة السيارة.

 كما أقر باستعانته بشقيقه، الذي جرى ضبطه أيضًا، للتخلص من جثمان المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة 15 مايو مفتى الجمهورية وزارة الداخلية محافظة الإسكندرية التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

النيابة تأمر بتحليل الطعام في واقعة اشتباه تسمم أسرة بمدينة 15 مايو

حبس عاطل وسيدتين لممارستهم الأعمال المنافية بالإسكندرية

حبس المتهمين بسرقة حديد كوبري طرة بحلوان

السجن 15 عاما لـ شقيق ياسمين النرش لاتهامه بدهس عروسين و٢ آخرين

تأجيل نظر الطعون الانتخابية بدائرة المنتزه إلى 11 فبراير

بينهم ضابط خليجي، السجن 10 سنوات للمتهمين بالتعدي على فتاة بالقاهرة

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان شخص لقي مصرعه في حريق شقة بدار السلام

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص صدمته سيارة بالمعادي

ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

الثالثة لها منذ بداية العام، إذاعة يوم القيامة تبث رسالة جديدة

بروفة الكونفدرالية، الزمالك يفوز على المصري بثنائية في كأس عاصمة مصر (صور)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

الزمالك يتقدم على المصري بهدف بعد مرور 75 دقيقة (صور)

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

سيكون له دور أكبر، ريال مدريد يعلن عودة الشيطان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم في مساء يوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية