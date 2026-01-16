أخبار مصر: خطة تطوير عزبة الزبالين، تسريبات خطرة تهز البنتاجون، محمد رمضان يستفز المصريين بنهائي أفريقيا، خبر سار عن غزة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم ويستمع لشرح من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

بعد تصريحات رئاسة الوزراء بتوفير سكن مؤقت للأهالي، القاهرة تكشف خطة تطوير عزبة الزبالين

كشفت محافظة القاهرة عن مخطط تطوير منطقة عزبة الزبالين التابعة لحى منشأة ناصر ضمن تطوير القاهرة التاريخية وتطوير محيط القلعة حيث لفت الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المحافظة لن تقوم بأي عمليات إزالة أو إخلاء بالمنطقة.

سرية جدا وخطرة، تسريبات جديدة في البنتاجون تهز واشنطن والبيت الأبيض يعترف (فيديو)

كشف البيت الأبيض تفاصيل تسريب معلومات أمنية حساسة وصفت بأنها "سرية وخطرة"، عن طريق أحد المتعاقدين مع وزارة الحرب "البنتاجون" إلى إحدى الصحف الأمريكية.

زعلانين ليه أنا هكون موجود، محمد رمضان يثير الجدل بشأن عدم تأهل مصر لنهائي أفريقيا (فيديو)

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بتصريح أطلقه عن غياب منتخب مصر عن نهائي أمم أفريقيا 2026، الذي يشهد تنافسًا بين منتخبي السنغال والمغرب على اللقب.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 والقنوات الناقلة

تشهد اليوم الجمعة عددًا من المباريات الهامة في كأس عاصمة مصر والدوريات الأوروبية ودوري المحترفين والدوريات العربية.

ليس إطلاق سراحه، ديلسي رودريجيز تكشف عن طلب قدمته لواشنطن يخص مادورو

كشفت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز، في خطاب أمام البرلمان، الخميس، أن إدارتها طلبت من الولايات المتحدة أمرًا يخص الزعيم المختطف نيكولاس مادورو وزوجته.

إعمار في كل مكان، الأوقاف تفتتح اليوم 48 مسجدا بـ 16 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 48 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 16 من يناير 2026م، حيث تم إنشاء وبناء 8 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 35 مسجدًا، وصيانة وتطوير 5 مساجد.

ترامب: دخلنا رسميا المرحلة التالية من خطة غزة وأدعم حكومة التكنوقراط لإدارة القطاع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدخول رسميًّا في المرحلة التالية من خطة السلام في غزة، مؤكدًا دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية الوطنية وللجنة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

قفلت السكة في وشها، رد فعل صادم من أصالة عن رغبة ابنتها شام احتراف الغناء (فيديو)

في رد غير متوقع، فاجأت الفنانة أصالة نصري، ابنتها شام الذهبي بتصرف مثير، بعد اعتراف الأخيرة لوالدتها بأنها تريد احتراف الغناء.

اليوم، آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

تنتهي هيئة قضايا الدولة، اليوم من استقبال طلبات التقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد.

هل تشهد أسعار الدواجن زيادة خلال شهر رمضان؟ اتحاد المنتجين يرد

أكد محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن في مصر يتمتع بدرجة عالية من التنافسية، في ظل وجود نحو 30 ألف منتج على مستوى الجمهورية، وهو ما يحول دون سيطرة أي جهة بعينها على الأسعار أو التلاعب بها، سواء في الدواجن أو الكتاكيت.

الأعظم والأعرق على الإطلاق، ترامب يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إعلان أعضاء المجلس سيتم قريبًا.

تعانق فيها الألحان الذاكرة، تفاصيل استعدادات الموسيقار عمر خيرت لحفله في السعودية (فيديو)

يحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت، اليوم الجمعة 16 يناير، حفلًا موسيقيًّا في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية ضمن مهرجان مهرجان "فنون العلا" والذي يستمر حتى شهر فبراير المُقبل.

بعد اعتراف البيت الأبيض، من هو بطل فضيحة التسريبات الأمنية الخطيرة التي هزت البنتاجون؟

أزاحت السلطات الأمريكية النقاب عن هوية الشخص المتورط بـتسريب بيانات أمنية حساسة، مصنفة بأنها "سرية وخطيرة جدًا"، من ملفات وزارة الحرب "البنتاجون"، ما أحدث هزة قوية في أروقة الإدارة الأمريكية.

سيارة مخصوص لنقله "رايح جاي"، تفاصيل عرض جون إدوارد لمشجع الزمالك الوحيد بمباراة المصري

على طريقة عزاء “عم باخ” في فيلم اللمبي، خطف مشجع زملكاوي الأنظار بعد جلوسه وحيدًا في مدرجات برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

زعيمة المعارضة الفنزويلية تمنح ترامب جائزة نوبل للسلام و"المعهد" يفسد الهدية بقرار نهائي (فيديو)

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرًا على جائزة نوبل للسلام التي طالما أعلن رغبته فيها، لكن معهد نوبل أفسد المفاجأة.

أول تعليق من فليك على وداع ريال مدريد التاريخي لكأس إسبانيا

أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على راسينج سانتاندير بهدفين نظيفين.

لأول مرة في تاريخ الطب البشري، نجاح أول جراحة لتحويل مسار الشريان التاجي دون فتح الصدر

لأول مرة في تاريخ الطب البشري، أجرى أطباء عملية "مجازة الشريان التاجي"، التي يتم فيها تحويل المسار الذي يتدفق الدم من خلاله، دون الحاجة إلى شق صدر المريض، على غرار الطريقة التي تُجرى بها حاليًّا بعض عمليات استبدال الصمام الأورطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.