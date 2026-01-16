بعد تصريحات رئاسة الوزراء بتوفير سكن مؤقت للأهالي، القاهرة تكشف خطة تطوير عزبة الزبالين

18 حجم الخط

كشفت محافظة القاهرة عن مخطط تطوير منطقة عزبة الزبالين التابعة لحى منشأة ناصر ضمن تطوير القاهرة التاريخية وتطوير محيط القلعة حيث لفت الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المحافظة لن تقوم بأي عمليات إزالة أو اخلاء بالمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التطوير سيتضمن تحسين الرؤية البصرية وزيادة الرقعة الخضراء بما يليق بمكانة القاهرة السياحية، موضحًا أن المنطقة يقطنها العاملين بفرز وجمع القمامة ويصل عددهم إلى 100 ألف تقريبا ويتم تدوير 8000 طن قمامة بها.



يذكر أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، كان قد أكد أن تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة يهدف إلى استيعاب السائحين من، موضحًا أن جزءًا من عملية التطوير تشمل تطوير المناطق غير الآمنة وأن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بإجراء الدراسات الهندسية والفنية في هذا الصدد على أن يتم التفاوض مع أهالي المنطقة بشأن خطة التطوير سواء توفير سكن بديل أو مؤقت لحين عودتهم للمنطقة مرة أخرى.

