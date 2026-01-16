الأعظم والأعرق على الإطلاق، ترامب يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إعلان أعضاء المجلس سيتم قريبًا.



وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن تشكيل مجلس السلام (بشأن قطاع غزة) سيتم إعلان أعضاء المجلس قريبًا".

وأضاف: "أؤكد لكم أنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق، في أي زمان ومكان".

كما أضاف في منشور آخر "بصفتي رئيس مجلس السلام، أدعم حكومة فلسطينية تكنوقراطية جرى تعيينها حديثا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل السامي للمجلس، لتتولى إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية".

وتابع "بدعم من مصر وتركيا وقطر، سنؤمّن اتفاق نزع سلاح شامل مع حماس، يشمل تسليم أسلحتها وتفكيك الأنفاق".

كذلك دعا ترامب حركة حماس إلى الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك إعادة جثمان الرهينة الأخير إلى إسرائيل، والمضي دون تأخير نحو نزع السلاح الكامل.

وقال "نزع سلاح حماس سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة"، مشيرا إلى أن النتائج تمهد للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في القطاع.



وفي منتصف نوفمبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.

وصوَّت لصالح القرار 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.



ومن المقرر أن يضم مجلس السلام الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي، رؤساء دول ورؤساء حكومات عربية ودولية، وستكون اللجنة المهنية الفلسطينية مسؤولة أمامه.

من المتوقع أن يتولى الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من مطلع 2015 حتى نهاية 2020، قيادة العمليات الميدانية لمجلس السلام.

ووفق موقع "أكسيوس"، من بين الدول المتوقع انضمامها إلى المجلس المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية، وقطر، ومصر، وتركيا.

والخميس، أعلن مسؤولون أمريكيون، أن واشنطن شرعت في إرسال دعوات لأطراف دولية للمشاركة في “مجلس السلام” الدولي الذي سيتولى إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان واشنطن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة، رغم عدم استيفاء بعض العناصر الأساسية من المرحلة الأولى، بحسب المسؤولين أنفسهم.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن «العديد من الدول» ستشارك في قوة حفظ سلام في غزة، على أن يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، مؤكدين في الوقت ذاته سعي واشنطن إلى دفع تركيا وإسرائيل نحو إعادة بناء علاقاتهما.

كما كشفوا أن القرارات الرئيسية المتعلقة بغزة سيتم الإعلان عنها خلال منتدى دافوس، لافتين إلى أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع إسرائيل بشأن برنامج عفو محتمل يمكن تقديمه لحركة حماس.

وأضافوا أن واشنطن ستجري أيضًا محادثات مع حماس بشأن المرحلة التالية من الخطة، والتي تتركز على نزع السلاح، مع إقرارهم بأن إسرائيل لا تزال متشككة حيال إمكانية تنفيذ هذا المسار.

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعلن، الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال ويتكوف، في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "اليوم، نيابةً عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، التي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار".

وأضاف: "تُنشئ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، ولا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم بالوجود فيها".

وأكد ويتكوف أن "الولايات المتحدة تتوقع من حماس الالتزام الكامل بتعهداتها، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة المتوفى الأخير"، محذرا من أنه "سيترتب على عدم القيام بذلك عواقب وخيمة".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى قدَّمت مساعدات إنسانية تاريخية، وحافظت على وقف إطلاق النار، وأعادت جميع الرهائن الأحياء ورفات 27 من أصل 28 رهينة متوفى".

وقال المبعوث الأمريكي: "نحن ممتنون للغاية لمصر وتركيا وقطر لجهود الوساطة التي لا غنى عنها والتي جعلت كل هذا التقدم ممكنًا حتى الآن".

ويرتقب أن تبدأ إسرائيل في إطار هذه المرحلة انسحابات إضافية من نحو 53% من قطاع غزة حيث ستبدأ إعادة الإعمار في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة.

