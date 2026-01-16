مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تشهد اليوم الجمعة عددًا من المباريات الهامة في كأس عاصمة مصر والدوريات الأوروبية ودوري المحترفين والدوريات العربية.



مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

إنبي ضد غزل المحلة - 5 مساء - قناة أون سبورت

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو ضد أتالانتا - 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

اسبانيول ضد جيرونا - 10 مساء - قناة beIN Sports 3



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو ضد لوريان - 8 مساء - قناة beIN Sports 5

باريس سان جيرمان ضد ليون - 10 مساء - قناة beIN Sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد فرانكفورت - 9:30 مساء - منصة شاهد.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

أسوان ضد بروكسي - 2:30 مساء

الداخلية ضد الاتصالات - 2:30 مساء

الإنتاج الحربي ضد المنصورة - 2:30 مساء

طنطا ضد بلدية المحلة - 2:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية

بيراميدز ضد إس إي كا إف سي الرياضي - 2:30 مساء

رع ضد البنك الأهلي - 2:30 مساء

اتحاد بسيون ضد الأهلي - 2:30 مساء

بالم هيلز ضد المصري - 2:30 مساء

مودرن سبورت ضد المقاولون - 2:30 مساء

وادي دجلة ضد زد - 2:30 مساء

إنبي ضد الطيران - 2:30 مساء



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

النجمة ضد الفتح - 3:40 مساء - قناة ثمانية.

الخليج ضد الأخدود - 4:45 مساء - قناة ثمانية.

الاتحاد ضد الاتفاق - 7:30 مساء - قناة ثمانية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة ضد كازا بيا - 10:15 مساء

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الشحانية ضد ام صلال - 4:30 مساء

السد القطري ضد الأهلي القطري - 6:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

الأولمبي الباجي ضد اتحاد بن قردان - 3 مساء

الترجي الجرجيسي ضد الصفاقسي - 3 مساء

الملعب التونسي ضد الاتحاد المنستيري - 3 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.