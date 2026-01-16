قفلت السكة في وشها، رد فعل صادم من أصالة عن رغبة ابنتها شام احتراف الغناء (فيديو)

18 حجم الخط

في رد غير متوقع، فاجأت الفنانة أصالة نصري، ابنتها شام الذهبي بتصرف مثير، بعد اعتراف الأخيرة لوالدتها بأنها تريد احتراف الغناء.

ونشرت شام مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تجري مكالمة هاتفية مع والدتها الفنانة أصالة، فقد طلبت منها السماح لها بتجربة الغناء واحترافه، إلا أن الرد من الفنانة كان غير متوقع وصادمًا.

وبحسب مقطع الفيديو ظهر “شام” وهي تجر المكالمة قائلة: ألو مامي.. أنا النهارده حاسة عايزة أعمل حاجة لنفسي، أطلع الموهبة اللي جوايَ، يمكن حد يعجبه صوتي، ولو الناس عجبها ممكن تسمحي لي أكمل وأدخل في شغلك"، إلا أن رد أصالة نصري جاء غير متوقع، حيث أغلقت الخط في وجهها.

وعلقت شام مازحة على تصرف والدتها: "قفلت السكة في وشي احذروا شو قالت لي صولا"، في إشارة إلى رفض والدتها لدخولها عالم الغناء.

وتصرف الفنانة أصالة نصري مع ابنتها شام الذهبي، لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، بين من رأى فيه دعابة عائلية، ومن اعتبره رسالة واضحة.

وأيد بعض المعجبين موقف أصالة مع ابنتها مشيرين إلى أن ما فعلته غيرة على الفن من اقتحامه من بعض الهواة حتى لو كانت ابنتها، وآخرين رأوا المشهد بروح الدعابة وخفة الدم.

أصالة تستعد لحفل ضخم في البحرين

على الصعيد الفني، تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي كبير في البحرين يوم 5 فبراير المقبل، ضمن حفلات موسم الشتاء، في لقاء مرتقب مع جمهورها الذي تنتظره بشغف.

ومن المنتظر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، من بينها: ليه، أنا وأنت وبس، فهموه، هو حبيبي، حضرة الموقف، خذني لك، مانهناش، ما اسمحلك، إلى جانب أعمال أخرى وسط حضور جماهيري كبير.

كما طرحت أصالة الأسبوع الماضي أغنية "زي زمان" بالتعاون مع الفنان أحمد سعد عبر مختلف منصات الاستماع، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما السابقة "سبب فرحتي".

وعلّق أحمد سعد على العمل قائلًا: يد وجع اللي خان يفرق عن المتخان.. اسمعوا دلوقتي زي زمان.

