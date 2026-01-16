إعمار في كل مكان، الأوقاف تفتتح اليوم 48 مسجدا بـ 16 محافظة

18 حجم الخط

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 48 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 16 من يناير 2026م، حيث تم إنشاء وبناء 8 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 35 مسجدًا، وصيانة وتطوير 5 مساجد.

إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن إلى ٤٨٢ مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى ٤٨٢ مسجدًا من بينها ٣٧٢ مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و١١٠ مساجد صيانة وتطوير.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٩٧١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و٨٨٦ مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



محافظة سوهاج

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بنجع التل بقرية نزة الدقيشية– مركز جهينة.

تم إنشاء وبناء مسجد الفتح بعزبة هوي بقرية الشيخ مرزوق – مركز البلينا.



محافظة كفر الشيخ

تم إحلال وتجديد مسجد أولاد نصير بقرية الربع – مركز بلطيم؛ ومسجد الفتح بعزبة الحساينة بقرية الضبعة – مركز الرياض، ومسجد الرضا بعزبة العبد بقرية مسير – مركز كفر الشيخ.



محافظة المنيا

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية أولاد الشيخ – مركز مغاغة، ومسجد الإصلاح الزراعي بقرية كوم علي حلمي – مركز مغاغة، ومسجد الشرابية بقرية دلجا – مركز ديرمواس، ومسجد الغربي بقرية بني حكم – مركز سمالوط، ومسجد الشرفاء بقرية بهدال - مركز المنيا.



محافظة أسيوط

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية قصر أبو كريم – مركز ديروط، ومسجد الخضر بقرية بني هلال – مركز القوصية، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية بني رافع – مركز منفلوط، ومسجد عباد الرحمن بقرية كوم أنجاشة– مركز ديروط، ومسجد أولاد بدوي بقرية مير – مركز القوصية، ومسجد نصر الإسلام بقرية أمشول – مركز ديروط، ومسجد آل عبد اللاه بقرية بني رافع – مركز منفلوط.

وتم إنشاء وبناء مسجد الإمام أحمد محمود مبارك – مدينة أسيوط الجديدة.

كما تم صيانة وتطوير مسجد النوايل بقرية بني محمد المراونة – مركز أبنوب.



محافظة قنا

تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد عبد الحميد بقرية الرفشة – مركز أبو تشت، ومسجد نجع الحاجة بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي، ومسجد النور المحمدي بقرية الترامسة– مركز قنا.



محافظة البحيرة

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أحمد حسبو بقرية أبو مسعود – مركز الدلنجات، ومسجد أبو حمد بقرية أبو حمد – مركز رشيد، ومسجد البيضاء بقرية الأبعادية– مركز دمنهور.



محافظة أسوان

تم إنشاء وبناء مسجد السيدة زينب بعزبة عبد الحفيظ بقرية وادي الرديسية – مركز إدفو، ومسجد قباء بقرية العتمور بحري – مركز كوم أمبو.



محافظة الإسماعيلية

تم إحلال وتجديد مسجد القرية النموذجية بقرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب.



محافظة الغربية

تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مركز بسيون، ومسجد السلام بقرية تفهنا العزب – مركز زفتى، ومسجد الرحمة بعزبة مرقص – مركز طنطا، ومسجد سيدي خضر بقرية كفر خضر – مركز طنطا.



محافظة الجيزة

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية برنشت – مركز العياط، ومسجد أبو بكر الصديق بمساكن العياط – مركز العياط، والجمعية الزراعية – مركز أوسيم، ومسجد الهدى بعزبة الوقف بقرية الرقة – مركز العياط.

وتم إنشاء وبناء مسجد المنصوري بالمنطقة الثانية – ابني بيتك – حدائق أكتوبر.



محافظة القليوبية

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة المتين – مركز القناطر الخيرية.

تم إنشاء وبناء مسجد بلال بن رباح بقرية كفر الجزار – مركز بنها.



محافظة بور سعيد

تم إنشاء وبناء مسجد الفرقان بكمباوند هيئة قناة السويس – بور فؤاد.



محافظة بني سويف

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية بياض العرب – مركز بني سويف.

تم إنشاء وبناء مسجد الروضة بشارع بور سعيد بجوار أكاديمية النجوم – مركز ببا.



محافظة الشرقية

تم إحلال وتجديد مسجد كفر أبو العز بقرية السدس – مركز الإبراهيمية؛ ومسجد النور بقرية عمريط – مركز أبو حماد.

تم صيانة وتطوير مسجد الكبير ( إبراهيم ) بناحية البربري – مركز أبو كبير؛ ومسجد التوحيد بقرية الزهراء – مركز الزقازيق.



محافظة الدقهلية

تم صيانة وتطوير مسجد البحر بقرية الجزائر – مركز الستاموني.



محافظة الأقصر

تم صيانة وتطوير مسجد الأنوار المحمدية – مركز ومدينة القرنة.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.



