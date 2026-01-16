سيارة مخصوص لنقله "رايح جاي"، تفاصيل عرض جون إدوارد لمشجع الزمالك الوحيد بمباراة المصري

18 حجم الخط

على طريقة عزاء “عم باخ” في فيلم اللمبي، خطف مشجع زملكاوي الأنظار بعد جلوسه وحيدًا في مدرجات برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وظهر محمد خميس وحيدًا فى مدرجات برج العرب لتشجيع الزمالك في مباراة المصري الأخيرة في كأس الرابطة، وهي المباراة التحصيل حاصل.

وودع الزمالك البطولة رغم فوزه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، وسجل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في شباك المصري في الدقيقة 21، وأضاف أحمد شريف الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة (90+7).

وحرص البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك على توجيه رسالة إلى المشجع الوحيد الذي حضر مباراة الزمالك والمصرى في كأس الرابطة.

وكتب البرازيلي خوان بيزيرا عبر ستوري صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "المكسب بدعمك... شكرًا".

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بإجراء اتصال هاتفي مع محمد خميس المشجع الزملكاوي صاحب اللقطة الشهيرة خلال مباراة المصري.

ووجه إدوارد للمشجع الوحيد الشكر له على دعمه ومساندته للفريق في الظروف الأخيرة.

وأوضح المصدر أن جون إدوارد أشاد بروح الانتماء التي أظهرها المشجع، مؤكدًا تقدير إدارة النادي لكل من يقف خلف الفريق ويدعمه سواء في الانتصارات أو الأوقات الصعبة.

وأضاف أن المدير الرياضي قام بالتنسيق مع محمد خميس لحضور أحد تدريبات الفريق خلال الأسبوع القادم على أن يتم التقاط صور تذكارية تجمعه بلاعبي الفريق، تقديرًا لموقفه ودعمه.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد طالب المشجع بالاستمرار في مساندة الزمالك والوقوف خلف النادي في جميع الأوقات وتحت أي ظروف يمر بها.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن سيارة محمد حسن تيتو، المدير الإداري للفريق، ستتولى نقل المشجع من الإسكندرية إلى مقر النادي في اليوم المحدد لحضور التدريب، مع إعادته في اليوم نفسه، في إطار حرص الإدارة على تكريمه.

ومن جانبه أكد محمد خميس المشجع الزملكاوي الذي تواجد في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، أنه ساند الفريق بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وقال خميس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "ذهبت للمدرجات من أجل الزمالك حتى لو ودعنا بطولة كأس عاصمة مصر، ولم أهتم بالطقس البارد فتشجيع القلعة البيضاء هو الأهم".

وأضاف: "ظروف الطقس لم تمنعني من الحضور واعتدت على التواجد بمفردي في المباريات، وشجعت اللاعبين لكي أحفزهم على تحقيق الفوز".

وأوضح: "شجعت الزمالك منذ عام 2016 وأيمن حفني هو نجمي المفضل في القلعة البيضاء".

