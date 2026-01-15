7 أصناف من الفواكه الشتوية تقلل التوتر والقلق

18 حجم الخط

فواكه شتوية، تقلل التوتر والقلق، في فصل الشتاء تزداد معدلات التوتر والقلق لدى كثير من الناس، خاصة مع قِصر ساعات النهار، برودة الطقس، ضغوط العمل والدراسة، وقلة التعرض للشمس.





وقد لا ينتبه البعض إلى أن التغذية تلعب دورًا محوريًا في تحسين الحالة النفسية وتهدئة الأعصاب، وأن بعض الفواكه الشتوية تمتلك تأثيرًا طبيعيًا داعمًا للجهاز العصبي وتساعد على تقليل القلق والتوتر بشكل ملحوظ.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الفواكه الشتوية ليست فقط مصدرًا للطاقة والفيتامينات، بل تلعب دورًا حقيقيًا في دعم الصحة النفسية وتقليل التوتر والقلق بطريقة طبيعية وآمنة.



أضافت الدكتورة مها، أنه مع الانتظام في تناولها، يمكن ملاحظة تحسن ملحوظ في المزاج، جودة النوم، والقدرة على التعامل مع ضغوط الحياة اليومية.



في هذا التقرير نستعرض أهم الفواكه الشتوية التي تساهم في تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب، مع توضيح فوائدها النفسية وكيفية الاستفادة منها بشكل عملي.



العلاقة بين التغذية والحالة النفسية



الدماغ يحتاج إلى عناصر غذائية محددة ليعمل بكفاءة، مثل الفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية. نقص هذه العناصر قد يؤدي إلى اضطراب المزاج، العصبية، سرعة الانفعال، وقلة التركيز.

الفواكه الشتوية غنية بعناصر تساعد على:

تنظيم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول

دعم إفراز هرمون السعادة (السيروتونين)

حماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي

تحسين جودة النوم



البرتقال والحمضيات: تهدئة طبيعية للأعصاب

يأتي البرتقال على رأس قائمة الفواكه الشتوية المفيدة للصحة النفسية، فهو غني بفيتامين C الذي يلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر.

كما تحتوي الحمضيات مثل اليوسفي والجريب فروت والليمون على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الجهاز العصبي من الالتهابات.

فوائدها النفسية:

تحسين المزاج العام

تقليل الشعور بالإجهاد العصبي

تعزيز الطاقة الإيجابية



طريقة الاستهلاك:

ثمرة برتقال يوميًا أو كوب عصير طبيعي بدون سكر مضاف.



الموز: غذاء الدماغ والمزاج

رغم توفره طوال العام، إلا أن الموز يزداد استهلاكه في الشتاء لسهولة تناوله وغناه بالعناصر المغذية. يحتوي الموز على فيتامين B6 الضروري لإنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونا السعادة والاسترخاء.

فوائده النفسية:

تقليل التوتر والقلق

تحسين النوم

تخفيف تقلبات المزاج

كما أن احتواءه على المغنيسيوم يساعد على إرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.



التفاح: توازن نفسي واستقرار مزاجي

التفاح من الفواكه الشتوية الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، ويحتوي على مركبات نباتية تساعد في تقليل الالتهابات العصبية المرتبطة بالاكتئاب والقلق.

فوائده النفسية:

دعم استقرار المزاج

تحسين التركيز

تقليل الشعور بالإرهاق الذهني

كما أن مضغ التفاح نفسه له تأثير مهدئ يساعد على تفريغ التوتر.



الرمان: مقاومة الاكتئاب الموسمي

الرمان من الكنوز الشتوية، غني بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الإجهاد التأكسدي في خلايا الدماغ. تشير دراسات إلى أن مضادات الأكسدة تساهم في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

فوائده النفسية:

تحسين المزاج

تقليل الشعور بالحزن والضيق

دعم صحة الدماغ

يمكن تناوله كحبات طازجة أو إضافته للسلطات والعصائر.



الكيوي: فاكهة النوم الهادئ

الكيوي من الفواكه الشتوية التي قد لا يربطها البعض بالحالة النفسية، لكنه غني بفيتامين C والسيروتونين الطبيعي.

فوائده النفسية:

تحسين جودة النوم

تقليل القلق الليلي

تهدئة الأعصاب قبل النوم

تناول ثمرة أو اثنتين من الكيوي مساءً قد يساعد على نوم أعمق وأكثر راحة.



الجوافة: دعم نفسي ومناعة قوية

الجوافة من الفواكه الشتوية الغنية بفيتامين C والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة الأعصاب.

فوائدها النفسية:

تقليل العصبية

تحسين الاسترخاء

دعم التوازن النفسي

كما أن تحسين المناعة يقلل من الشعور بالإرهاق العام الذي قد يزيد التوتر.

فواكه تحسن المزاج



الفراولة الشتوية: تعزيز هرمونات السعادة

تحتوي الفراولة على مركبات تساعد في تحسين كيمياء الدماغ، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك.

فوائدها النفسية:

تحسين الحالة المزاجية

تقليل التوتر

دعم الصحة العقلية



نصائح للاستفادة القصوى من الفواكه الشتوية

تناول الفواكه طازجة قدر الإمكان

تجنب إضافة السكر للعصائر

التنويع بين أكثر من نوع يوميًا

دمج الفواكه مع نظام غذائي متوازن

شرب الماء بانتظام لتعزيز تأثيرها



الاهتمام بالغذاء خطوة بسيطة لكنها فعّالة نحو حياة أكثر هدوءًا وتوازنًا نفسيًا، خاصة خلال فصل الشتاء.

