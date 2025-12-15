الإثنين 15 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

فوائد تناول زبدة الفول السوداني مع الموز

زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني مع الموز
زبدة الفول السوداني من المكونات الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم وهى تحضر من الفول السوداني والعسل ولها قيمة غذائية عالية.

وفوائد زبدة الفول السوداني، عديدة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

فوائد تناول زبدة الفول السوداني مع الموز 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن إضافة زبدة الفول السوداني إلى الموز لا يعطى مذاق طيب ومميز فقط بل يمد الجسم بفوائد وقيمة غذائية عالية لا مثيل لها، ومن فوائد زبدة الفول السوداني مع الموز:-

 

فوائد زبدة الفول السوداني مع الموز 
فوائد زبدة الفول السوداني مع الموز 
  • المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودين في الموز امتصاصهم يزيد جدا مع الدهون الموجودة في زبدة الفول السوداني، وهو سر الارتخاء والسعادة والمساعدة على النوم وتقوية العضلات.
  • المغنيسيوم والبوتاسيوم يساعدان في تنظيم سكر الدم وضغط الدم أيضا.
  • وجود الدهون مع البروتين الموجود في زبدة الفول السوداني يقلل من امتصاص السكر الموجود في الموز.
  • تناول زبدة الفول السوداني مع الموز يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بامتصاص عال جدا.

وأضاف سلامة، أنه للاستفادة من زبدة الفول السوداني مع الموز، يجب أن تكون زبدة الفول السوداني بدون زيوت مضافة أو سكر، وان يكون الموز من النوع الأخضر حتى يكون غنيا بالنشا المقاوم الذى يقلل من امتصاص السكر أكثر ويغذى البكتيريا النافعة الموجودة فى الجهاز الهضمي، ويمكن تناول الموز وزبدة الفول السوداني على وجبة الإفطار أو كسناك صحى بين الوجبات، وهى وجبة مهمة للصغار كثيرا خاصة قبل التمرين.

