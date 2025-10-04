السبت 04 أكتوبر 2025
مصرع شاب وإصابة 9 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقى شخص من الفيوم مجهول الهوية مصرعه، دهسته سيارة مسرعة على الطريق الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما أصيب 9 من ركاب سيارة ميكروباص انقلبت على طريق الفيوم ـ القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

سيارة مسرعة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بمصرع شخص مجهول الهوية، صدمته سيارة مسرعة  أثناء عبور الطريق الغربي في دائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب ميكروباص علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كما تلقي مدير أمن الفيوم،  إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بفيد  بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وتوقيت الحركة جزئيا وأصيب  9 من ركاب السيارة، وتم نقلهم الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

مصرع 4 وإصابة 19 آخرين فى حوادث مرورية بالأوسطي وصحراوي الفيوم

ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج مخدر الإستروكس على عملائهم في الفيوم (فيديو)

وتحرر المحضران اللازمان وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيلا النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتوليا التحقيق.

