مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب آخر، في تصادم موتسيكل وسيارة نقل، علي طريق الغرق اطسا الزراعي، وتم نقل الجثة الي مستشفي إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب الي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم

 تصادم علي طريق الغرق

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أطسا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل، علي طريق الغرق اطسا الزراعي، بدائرة المركز، ووجود جثة ومصاب، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي تصادم سيارة نقل وموتوسيكل، واسفر الحادث عن مصرع  قائد الموتوسيكل وإصابة شخص آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب الي نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في إطسا ويوسف الصديق

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

وتم تحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة أطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

