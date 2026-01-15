تنفيذ عداية نفقية أسفل السكة الحديد لحل مشكلة ضعف المياه بالقناطر الخيرية

18 حجم الخط

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال تنفيذ عداية نفقية أسفل خط السكة الحديد بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لتغذية منطقتي كوبرى الحادثة والخرقانية بخط مياه شرب جديد قطر 6 بوصة، في إطار جهود الشركة لتحسين الضغوط وزيادة كميات المياه بالمنطقتين والتغلب على مشكلة ضعف المياه التي يعاني منها المواطنون.

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع تنفيذ عداية نفقية أسفل السكة الحديد لحل مشكلة ضعف المياه

ووجه رئيس الشركة بسرعة الانتهاء من أعمال العداية النفقية طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن الانتهاء من المشروع سيسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمة وزيادة كميات المياه وضمان استدامتها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويضع حدًا للشكاوى المتكررة.

كما تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة منطقة شارع الحرية بالقناطر الخيرية، لمتابعة أعمال إحلال وتجديد فرعة هابطة قطر 9 بوصة بطول 30 مترًا وعلى عمق 2.30 متر، ضمن خطة الشركة لتجديد الشبكات المتهالكة ورفع كفاءة البنية التحتية.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الانتهاء العاجل من الأعمال الجارية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة، وذلك تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لتحسين خدمات مياه الشرب بمختلف مدن ومراكز المحافظة، استجابةً لمطالب المواطنين وحرصًا على تقديم خدمة آمنة ومستقرة.

