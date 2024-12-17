انفجار ماسورة لمياه الشرب أسفل نفق الشعراوي في بنها (صور)

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية ارتباكًا مروريًّا صباح اليوم بسبب انفجار ماسورة مياه الشرب الرئيسية المارة أسفل نفق الشعراوى والذى يعتبر الطريق الرئيسي لمرور السيارات والمركبات بالمدينة والذي يربط بين شمال ووسط وجنوب المدينة للقادمين من منطقة كوبرى الرياح التوفيقي والمحطة والعادلى والتمثال حتى ميدان النجدة والأهرام والاستاد والإشارة والفلل والمتجهين لكفر الجزار والقرى المجاورة لها.

كسر في خط مياه الشرب ببنها

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إخطارًا بحدوث كسر في خط مياه الشرب المار أسفل نفق الشعراوى ببنها منذ قرابة الساعة الرابعة فجرا وعلى الفور تم التنسيق السريع بين كافة الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات وشركة مياه الشرب والصرف للتعامل السريع مع الحدث قبل خروج المواطنين لأعمالهم والطلاب لمدارسهم وجامعاتهم.

تحويل مسارات المرور ببنها

ووجه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وإدارة مرور بنها والتى تحركت بشكل سريع وتم تحويل مسارات المرور الى عدد من الطرق البديلة والفرعية ومنها نفق المنشية بينها.

الدفع بفرق بنها لحل أزمة إنفجار ماسورة مياه الشرب ببنها



كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بفرق سريعة لشفط وإزالة تجمعات المياه بالتعاون شركة مياه الشرب والصرف برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب.

وقال اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها أنه تم الانتهاء من رفع المياة في الثامنة صباحا وإعادة حركة المرور لطبيعتها مشيرًا إلى تواجده منذ الرابعة فجرا مع فريق عمل مكون من ياسر ابراهيم نائب رئيس المدينة والعميد ياسر قنصل مدير مرور بنها والمهندس أحمد نعيم مسئول شركة المياه ومسئولي الحماية المدنية ببنها.

انفجار ماسورة مياة ببنها،فيتو

انفجار ماسورة مياة ببنها،فيتو

انفجار ماسورة مياة ببنها،فيتو

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